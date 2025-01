Santos tem reunião nesta segunda por Neymar, que vive expectativa de rescisão com o Al-Hilal

O Santos tem dia decisivo para o projeto de repatriação de Neymar. O craque da seleção brasileira tem reunião marcada com o presidente Marcelo Teixeira nesta segunda-feira, para ajustar detalhes do retorno à Vila Belmiro. As tratativas são tocadas diretamente pelo mandatário santista. Apesar do otimismo, a diretoria ainda prega cautela nos bastidores, enquanto o jogador de 32 anos vive a expectativa de rescindir o contrato com o Al-Hilal da Arábia Saudita.

Existe a chance de Neymar desembarcar no Brasil ainda nesta semana. O principal entrave é a rescisão com o time saudita, cujo vínculo vai até junho. Um empréstimo de seis meses chegou a ser cogitado, mas o estafe do camisa 10 trabalha pelo fim do contrato com o Al-Hilal.

Neymar precisaria abrir mão de parte dos 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 390 milhões) que ainda tem a receber do atual clube para defender o Santos já no primeiro semestre de 2025. Se optar pela saída do Al-Hilal, ele também dá adeus à oportunidade de disputar o Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos.

O brasileiro está fora dos planos de Jorge Jesus para o Campeonato Saudita. O treinador já disse publicamente que não vai inscrevê-lo na competição por causa de sua atual situação física, mas pretende usá-lo em jogos da Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial. Na avaliação do português, o brasileiro não reúne condições suficientes para tomar a vaga de outro estrangeiro do elenco, o que seria necessário frente às regras do futebol saudita.

Neymar vê a oportunidade de voltar ao Brasil como um recomeço no futebol. Ele entrou em campo poucas vezes com a camisa do Al-Hilal e ficou mais de um ano parado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em jogo da seleção brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias, em novembro de 2023.

No final de 2024, já recuperado, Neymar participou de dois jogos com o Al-Hilal e somou 42 minutos em campo. Pouco mais de duas semanas depois, teve constatada nova lesão, desta vez na coxa direita, e ficou afastado por quase dois meses.

Em 30 de dezembro, o atacante participou de amistoso contra o Al Fayha, 17º colocado do Campeonato Saudita, e ajudou o Al-Hilal a vencer por 2 a 0. O camisa 10 fez o gol que abriu o placar, com assistência de Malcom, e participou do segundo gol, ao fazer um corta-luz que ajudou o compatriota a receber a bola para finalizar e ampliar o placar. Desde então, ainda não entrou mais em campo.

Pelo Santos, Neymar disputou 225 partidas, entre 2009 e 2013. Foram 136 gols, 64 assistências e seis títulos com a camisa alvinegra: três do Paulistão (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).