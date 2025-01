Knicks 'atropelam' Grizzlies e Davis comanda Lakers em vitória sobre os Hornets na NBA

Em um confronto que tinha tudo para ser marcado pelo equilíbrio, o New York City não tomou conhecimento do Memphis Grizzlies na madrugada desta segunda-feira no Madison Square Garden e "atropelou" o rival por 143 a 106.

O destaque do confronto ficou por conta de Mikal Bridges, que terminou o duelo como cestinha ao assinalar 28 pontos. O ala ainda pegou cinco rebotes e deu seis assistências.

A franquia de Nova York teve ainda Karl-Anthony Towns (24 pontos e 11 rebotes) e Jalen Brunson (20 pontos e seis assistência) como coadjuvantes de luxo. Embalado na competição, os Knicks vêm de outra grande apresentação, já que no sábado superaram o Sacramento Kings por 143 a 120.

O triunfo deixa a equipe na terceira posição da Conferência Leste. O Memphis, que manteve o terceiro posto no lado Oeste, teve interrompida uma sequência de seis vitórias seguidas.

Também pela rodada da NBA, Anthony Davis roubou a cena ao anotar 42 pontos e pegar 23 rebotes na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Charlotte Hornets por 112 a 107. Esta foi o quarto triunfo sem sequência da franquia de Los Angeles.

Com um ritmo muito forte no quarto inicial, o ala-pivô deu o tom da sua exibição ao assinalar 21 pontos. No período, a equipe abriu uma vantagem confortável de 20 pontos (39 a 19) e administrou a vantagem.

Dominante na partida, os Lakers lideraram o marcador durante todo o confronto. Também com uma atuação consistente, LeBron James contribuiu com a vitória de sua equipe ao assinalar 22 pontos.

O resultado favorável deixou a equipe na quinta colocação da Conferência Oeste. O revés complica a situação do Charlotte Hornets na temporada regular da NBA. A franquia ocupa a vice-lanterna do lado Leste e só está à frente do Washington Wizards.

A noite foi de destaque também para Amen Thompson. O Houston Rockets venceu o Boston Celtics por 114 a 112 graças a uma bola decisiva do armador nos segundos finais.

Com 33 pontos, ele só ficou atrás do companheiro e cestinha da partida Dillon Brooks (36), mas mostrou eficiência no garrafão ao conseguir pegar dez rebotes no confronto.

Em um ótimo momento no torneio, os Rockets venceram pela nona vez em 11 partidas e esta fase pode ser refletida na classificação. A franquia ocupa a segunda colocação no lado Oeste, atrás apenas do Oklahoma City Thunder. Também vice-líder, mas da Conferência Leste, o Boston Celtics teve como destaque Jaylen Brown, com 28 pontos.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira

Charlotte Hornets 107 x 112 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 110 x 91 Detroit Pistons

Boston Celtics 112 x 114 Houston Rockets

Brooklyn Nets 96 x 110 Sacramento Kings

Miami Heat 125 x 119 Orlando Magic

New York Knicks 143 x 106 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 113 x 104 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 129 x 121 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 100 x 92 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 130 x 108 Washington Wizards

Utah Jazz 110 x 125 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 111 x 109 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta terça-feira

Atlanta Hawks x Houston Rockets

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks