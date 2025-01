Quanto Neymar ganhou no Al-Hilal e quantos jogos ele disputou pelo clube?

O anúncio da rescisão do contrato de Neymar Jr. com o Al-Hilal, clube saudita em que jogava desde 2023, agitou o futebol brasileiro. Com a decisão, o atacante tem caminho livre para ser repatriado por seu time formador, o Santos, e voltar a jogar no País, com foco em recuperar seu físico para a Copa de 2026.

Inicialmente, o acordo entre Neymar e sua antiga equipe duraria seis meses, e valores salariais não foram divulgados. Enquanto a diretoria santista acredita que o jogador "se paga" por conta de sua influência, o time da Arábia Saudita teve de gastar um alto valor para ter o craque em seu elenco pelos últimos quase dois anos.

Lesionado desde o mês de outubro de 2023, poucas semanas após seu anúncio no Al-Hilal, o atacante ficou um ano sem entrar em campo pelo clube por causa de uma grave contusão em jogo com a seleção brasileira.

Por isso, o brasileiro disputou somente sete jogos com a camisa saudita: cinco antes da lesão no joelho esquerdo e somente duas após seu retorno, em outubro de 2024. No total, foram 428 minutos em ação pelo Al-Hilal e três participações em gol - marcou uma vez e deu assistência em duas oportunidades.

Em termos de salário, Neymar chegou a receber 138 milhões de euros no período em que esteve na Arábia. O valor equivale a R$ 858,5 milhões. Isso significa que, em média, o brasileiro recebeu R$ 122,6 milhões por partida. Por minuto, são quase R$ 2 milhões. Além do salário, o clube pagou 90 milhões de euros ao Paris Saint-Germain pela contratação do atacante.