Com Yago Mateus, seleção brasileira de basquete é convocada para Eliminatórias da Americup

A Confederação Brasileira de Basquete anunciou nesta terça-feira a lista de 12 jogadores para a última janela de jogos pelas Eliminatórias da Americup, que acontecem nos dias 21 e 24 de fevereiro. A principal novidade da relação fica por conta da volta de Yago após os Jogos de Paris-2024.

Na lista divulgada pelo técnico Aleksandar Petrovic, Didi, fora da última convocação por motivo de contusão, também está presente. Gabriel Jaú e Alexey Borges reforçam a seleção.

O restante do grupo, inclusive Bruno Caboclo, já esteve na janela de novembro em Belém. Já classificado, o Brasil quer fechar o torneio com 100% de aproveitamento e vai até o Uruguai e Panamá enfrentar os rivais fora de casa.

"Não quero trazer ninguém do Japão, uma viagem muito longa. Benite também está em um momento decisivo na Espanha. Vamos ter um pouco da continuidade da última janela, com muitos jovens, e também vamos ter o Yago, já que a Euroliga tem uma parada. Ele merece estar de novo com a Seleção Brasileira", afirmou Petrovic que comemorou o retorno de Didi ao elenco.

"Importante volta do Didi após lesão. É um grupo que tem qualidade de sobra para cumprir o objetivo dessa janela. Para a Americup, todos os atletas estarão disponíveis, e isso é muito importante", afirmou o treinador.

O primeiro duelo será no dia 21, em Paysandú, no Uruguai, às 20h10, contra a seleção da casa. No dia 24, às 22h40, na Cidade do Panamá, o Brasil fecha às Eliminatórias contra os panamenhos.

A Americup 2025 acontece em agosto, na Nicarágua, e o Brasil vai em busca do título que bateu na trave em Recife, em 2022, quando ficou com a segunda colocação.

Confira a lista de convocados:

Yago - Estrela Vermelha (SÉRVIA)

Alexey Borges - Flamengo

Elinho - Corinthians

Georginho - SESI/Franca

Kevin Crescenzi - Paulistano

Reynan - Pinheiros

Didi Louzada - SESI/Franca

Mathias Alessanco - Real Bétis (ESPANHA)

Nathan Mariano - SESI/Franca

Márcio Henrique - RatioPharm Ulm (ALEMANHA)

Gabriel Jaú - Kolossos (GRÉCIA)

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv (ISRAEL)