Marcelo Teixeira 'fura' Santos e anuncia Neymar: 'Bem-vindo de volta, menino da Vila'

Ainda não é oficial, mas já é possível cravar que Neymar será jogador do Santos. A iminente contratação do craque pelo time da Vila Belmiro fez o presidente Marcelo Teixeira "furar" a própria comunicação do clube e dar boas vindas ao atacante. O mandatário publicou um vídeo com imagens ao lado do atleta ao longo dos anos em que o jogador defendeu a equipe da Baixada.

"Lembro como se fosse hoje quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão , veio contar sobre outro craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era seu nome. Um nome tão diferente quanto o seu talento, e que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo", começou Marcelo Teixeira, na narração do vídeo.

"Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos, mas deixou uma promessa que nunca esquecemos: Eu vou, mas eu volto. Lembra? Tenho certeza que essa frase te acompanhou durante todo esse tempo. Chegou o momento Neymar, chegou a hora de você voltar para seu povo, para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney, menino da Vila. Vem ser feliz de novo com o nosso manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", concluiu.

Neymar tem tudo acertado para voltar a vestir a camisa do Santos após 12 anos. Ele rescindiu contrato com o Al-Hilal nesta segunda-feira, abrindo caminho para concretizar seu retorno ao futebol brasileiro. Para findar o vínculo com o time da Arábia Saudita, o atacante abriu mão de parte dos 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 390 milhões) que ainda tinha a receber.

Perto de completar 33 anos, o jogador vê a oportunidade de voltar ao Brasil como um recomeço no futebol. Ele entrou em campo poucas vezes com a camisa do Al-Hilal e ficou mais de um ano parado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em jogo da seleção brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias, em novembro de 2023.

Pelo Santos, Neymar disputou 225 partidas, entre 2009 e 2013. Foram 136 gols, 64 assistências e seis títulos com a camisa alvinegra: três do Paulistão (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).