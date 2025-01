Volpi promete conquistar torcida em apresentação: 'É um sonho vestir a camisa do Grêmio'

O Grêmio apresentou nesta terça-feira o goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo. O atleta vestiu a camisa número 1 do Tricolor e declarou que tem uma conexão com o clube desde a adolescência. Volpi nasceu em Santa Catarina. Ele começou no futebol pelas categorias de base do São José-RS. O carinho pelo Grêmio começou ainda na juventude.

"Jogar no Grêmio já era um sonho antes mesmo de chegar ao São Paulo, já vem desde a primeira vez que pisei no Rio Grande do Sul e senti esse clima. Posso afirmar que eu sei o que significa estar aqui. Quando recebo a oportunidade de vir para o Grêmio, com 34 anos, sabia que talvez seria a última oportunidade de voltar ao Brasil e jogar no Grêmio. Não medi esforços para vir", disse o goleiro.

Volpi reconheceu a pressão externa que a contratação gerou, principalmente nas redes sociais. Ele tratou a situação com naturalidade e afirmou que vai se empenhar para mudar a imagem que deixou nos torcedores após a passagem pelo São Paulo.

"Hoje em dia é impossível não saber o que acontece, mas uma das coisas que costumo trabalhar é que não consigo controlar o que não depende de mim, principalmente sem ter tido uma participação para gerar algo negativo", pontuou.

"Houve manifestação, muitos me falaram, mas não consigo controlar o que vem de fora. Foco em controlar o que tenho poder. Vou trabalhar o mais forte possível para reverter essa situação em campo. Tenho convicção do meu trabalho, as pessoas que me trouxeram também, trato com naturalidade, controlando o que está nas minhas mãos e reverter a situação com o tempo", concluiu.

O novo reforço tricolor desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira. O atleta de 34 anos chega para ocupar a meta após a saída de Marchesín, que foi negociado com o Boca Juniors.

Ao longo da carreira, Volpi já atuou por São José-RS, Luverdense, Figueirense, Querétaro, São Paulo e Toluca.