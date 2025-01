Santos 'dribla' euforia por chegada de Neymar e mira reação no Paulista contra São Bernardo

Em meio ao frenesi provocado pelo retorno do atacante Neymar ao clube, o Santos enfrenta uma outra realidade nesta quarta-feira, quando encara o São Bernardo às 18h30, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Após duas derrotas seguidas na competição, a equipe do técnico Pedro Caixinha entra em campo com a necessidade de vitória para não antecipar um ambiente de desconfiança em torno do atual plantel.

Em temos de classificação, a situação da equipe nem é tão preocupante. Com quatro pontos, o time da Vila Belmiro é o segundo colocado do Grupo B e tem três a menos que o líder Guarani. O problema é a falta de resultados que pode minar o clima amistoso entre torcida, jogadores e treinador.

O Santos só venceu seu compromisso de estreia nos 2 a 1 sobre o Mirassol no dia 16 de janeiro. Depois disso, a equipe empatou com a Ponte Preta e perdeu os dois duelos seguintes (Palmeiras e Velo Clube).

Ainda em fase inicial de trabalho, Caixinha deve utilizar a base do elenco que encarou o Palmeiras. O lateral-esquerdo Escobar apresentou um edema muscular na coxa esquerda e está fora. Souza entra. O meia Thaciano, com lesão na coxa, deve ser uma ausência no duelo diante do São Bernardo. Willian Bigode, Aderlan e Lucas Braga aumentam a lista de desfalques da equipe. Assim, a tendência é que o meio-campo seja escalado com Rincón, João Schmidt e Diego Pituca.

O treinador português tem ainda outras dúvidas para o jogo. Soteldo, que sofreu entorse no tornozelo, não tem o seu retorno confirmado para aumentar a agressividade da equipe.

No treino da semana, Caixinha voltou a enfatizar trabalhos de posicionamento e também a postura da equipe em relação à recuperação pela posse de bola. Adepto de um futebol ofensivo, ele classifica esses tropeços nesta fase inicial como "dores do crescimento".

"Sabíamos que passaríamos por dificuldades e temos de estar preparados para lidar com elas", disse o técnico que busca uma reabilitação imediata na competição.

A expectativa para o jogo no ABC é que o ex-botafoguense Tiquinho Soares seja titular na frente ao lado de Guilherme para aumentar o poder de fogo do ataque santista.

Mas se o Santos vive um ambiente movimentado tanto pela badalação em torno da vinda de Neymar, como pelos dois jogos sem vitória, o São Bernardo passa por tempos bem mais tranquilos.

Com três vitórias e uma derrota até aqui, o time recebe o rival praiano disposto a aumentar o drama do adversário. O técnico Ricardo Catalã não deve fazer grandes alterações em relação ao time que derrotou o Botafogo por 1 a 0 no fim de semana, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X SANTOS

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

SANTOS - . Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Rincón, João Schmidt e Diego Pituca; Miguelito (Soteldo), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP).