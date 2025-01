Sem treinador, Água Santa enfrenta o Botafogo fora de casa para embalar no Paulistão

Após desencantar com vitória convincente sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 0, o Água Santa volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Botafogo, que ainda não venceu no Campeonato Paulista. O jogo acontece na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela quinta rodada.

O Água Santa está passando por um momento conturbado. Antes mesmo da partida com o Red Bull Bragantino, a diretoria demitiu o técnico Marcelo Cabo. Serginho assumiu interinamente, mas também foi desligado após o triunfo. Com isso, a equipe será dirigida por Marcelinho Paulista, ex-volante do Corinthians, que vinha trabalhando com a base. Na tabela, é o lanterna do Grupo C, com três pontos.

O Botafogo vive uma seca de vitórias, já que ainda não venceu na competição e aparece na lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos. O time precisa dar uma resposta para diminuir a pressão sobre o técnico Márcio Zanardi. Ano passado, por muito pouco, não foi rebaixado na Série B do Brasileiro.

Os dois times se enfrentaram em apenas cinco oportunidades, com uma vitória do Botafogo, dois empates e duas derrotas. O clube de Diadema nunca perdeu para o rival como visitante.

Enquanto não define o nome do seu novo treinador, Marcelinho Paulista continuará no comando. E deve manter a base, até pelo resultado obtido diante do Red Bull Bragantino. O meia Ramon Vinícius, no entanto, fica à disposição após cumprir suspensão. A tendência é que fique como opções no banco de reservas.

Este é o primeiro desafio de Marcelinho Paulista até mesmo como interino em um time profissional. Além do Água Santa, ele já treinou a base do Portimonense, de Portugal, e foi coordenador técnico do sub-19 da Ponte Preta.

A ordem do Botafogo é acabar com o jejum de vitórias e se recuperar da derrota em casa para o São Bernardo, por 1 a 0. O técnico Márcio Zanardi deve continuar rodando a equipe até encontrar o time considerado ideal. O zagueiro Alysson, expulso diante do Noroeste, retorna.

"Eu não estou satisfeito. Quando você não ganha e não faz gol, tem que mudar. A gente acertou a parte defensiva. Falta de empenho não há. O time está competindo, brigando, se dedicando. A gente tem que ter tranquilidade para tomar as melhores decisões contra o Água Santa", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ÁGUA SANTA

BOTAFOGO - João Carlos; Jeferson, Alysson, Alisson Cassiano e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Alejo; Jonathan Cafu, Douglas Baggio e Silvinho (Pablo Thomaz). Técnico: Márcio Zanardi.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Diogo Batista, Robles, Fábio Sanches e Renan Castro; Villian, Netinho, Luan Dias e Marco Antônio; Neilton e Ademilson. Técnico: Marcelinho Paulista (interino).

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto.