São Paulo volta ao Pacaembu depois de seis anos para encarar a Portuguesa

Portuguesa e São Paulo duelam na Mercado Livre Arena Pacaembu pela quinta rodada do Paulistão. Será o primeiro jogo da equipe tricolor no estádio desde 2019, quando o time venceu o Fortaleza por 2 a 1 pelo Brasileirão. O confronto marcou a primeira vez em que o São Paulo jogou contra um time comandado por Rogério Ceni. Apesar de o mando de campo ser da Portuguesa, três setores do estádio serão destinados aos torcedores são-paulinos nesta quarta-feira, a partir das 21h35.

Empolgado pela vitória no clássico contra o Corinthians, o time tricolor terá o reforço de três campeões da Copinha para que Luis Zubeldía possa rodar o elenco. Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco foram chamados.

Este último foi o artilheiro do torneio de base, com 10 gols. Ferreira também teve bom aproveitamento, com três gols em nove jogos. Matheus Alves é meia e pode aparecer como figura central do meio de campo quando entrar.

"Há que ir devagar, apesar da repercussão deste tipo de torneio. Tenho que ter cabeça fria e ir passo a passo. Estou muito contente, sei que tenho três, quatro ou cinco jogadores para que o São Paulo vá projetando num médio prazo", projetou Zubeldía sobre as convocações dos garotos para o elenco profissional.

Como o técnico argentino mandou o time considerado titular a campo duas vezes seguidas (contra Guarani e Corinthians), a tendência é que os garotos ganhem mais espaço, junto de peças alternativas que não começaram as últimas partidas. Até mesmo o goleiro Rafael pode dar lugar a Jandrei.

Do outro lado, a Portuguesa busca uma reação. O time ainda não venceu no Paulistão neste ano. Foram dois empates e duas derrotas, o que coloca o clube na lanterna do Grupo B, que ainda tem Guarani, Santos e Red Bull Bragantino.

A equipe se apega na histórica relação com o estádio como amuleto para o duelo. A vez mais recente em que os dois times jogaram no Pacaembu foi em 2005, com vitória da Portuguesa por 2 a 1, pelo Paulistão. Já a última vitória são-paulina por lá faz 33 anos, em 1992.

Deixando o passado para trás, o time de Cauan de Almeida ligou o alerta para a situação da equipe. "Já se passou um terço do campeonato, e temos dois pontos, que é uma pontuação baixa, mesmo fazendo três jogos fora de casa, o que impacta um pouco. Criamos chances frente ao Mirassol e poderíamos ter aberto o placar. Estamos evoluindo como equipe, mas obviamente precisamos de resultado e ele só virá com muita convicção, trabalho e persistência", disse após a derrota na última rodada.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA X SÃO PAULO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Daniel Júnior; Cristiano, Henrique Almeida e Maceió. Técnico: Cauan de Almeida.

SÃO PAULO - Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Moreira; Bobadilla e Marcos Antônio; Matheus Alves, Erick e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).