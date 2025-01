Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico-PR, faz gestos obscenos para torcedores

O presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, foi flagrado fazendo gestos obscenos e ofensivos para torcedores do clube na terça-feira durante o empate por 1 a 1 com o Cianorte, na Ligga Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense.

O mandatário mostrou o dedo médio em gesto ofensivo para torcedores presentes no estádio. Petraglia rebateu xingamentos de parte da torcida, insatisfeita com o rendimento da equipe neste início de temporada. O time terminou 2024 sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A atitude de Petraglia foi gravada e divulgada nas redes sociais. O presidente do Athletico-PR foi muito criticado por torcedores do time ao longo da partida.

Na partida da noite de terça-feira, na Ligga Arena, o Cianorte abriu o placar depois de um gol contra de Belezi. Na segunda etapa, o Athletico-PR conseguiu empatar com um gol de Di Yorio.

O Athletico-PR está na sexta posição na tabela do Campeonato Paranaense, com nove pontos. O time tem uma campanha de duas vitórias, três empates e uma derrota. Os dois triunfos ocorreram nas duas primeiras rodadas do Estadual.