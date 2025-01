Palmeiras encaminha venda de Rony para time do Catar treinado por Artur Jorge

Depois de recusar o Fluminense e conversar com Atlético Mineiro e Santos, Rony está perto de terminar sua trajetória no Palmeiras. O atacante gostou da proposta do Al-Rayyan, e sua venda está encaminhada. Ele é esperado no Catar para definir os últimos detalhes da transação, passar por exames e ser anunciado pelo novo clube, treinado pelo português Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo.

Rony preferiu o time do Catar ao Fluminense porque ganhará no exterior o salário desejado, de mais de R$ 1 milhão. No Al-Rayyan, ele encontrará outros brasileiros: Roger Guedes, Gabriel Pereira e Thiago Mendes. Sua contratação foi um pedido de Artur Jorge.

É público o desejo do Palmeiras de negociar Rony, que perdeu a titularidade em 2024, passou a ser contestado e criticado por parte considerável da torcida. Até mesmo Abel Ferreira, que tanto defendeu o atleta, concorda que é saudável que o atacante de 29 anos busque um novo clube em 2025, dado o desgaste no time paulista.

Leila Pereira afirmou há duas semanas que o ciclo do atacante havia terminado e uma mudança de ares seria saudável para o jogador e para o clube. Disse, também, que ele sairia pela porta da frente, ao contrário de Dudu. Neste ano, ele não entrou em campo justamente para negociar sua saída. A informação foi inicialmente publicada pelo UOL e confirmada pelo Estadão.

Rony deixará o Palmeiras após cinco anos. Ele chegou em 2020, ano em que o clube desembolsou R$ 28 milhões por 50% dos direitos do jogador - a outra metade é dividida entre Athletico-PR e o próprio atacante. Em cinco temporadas, marcou 70 gols em 283 partidas.

O clube faz uma pequena reformulação em seu elenco e busca um novo camisa 9, além de zagueiro e meio-campista. Chegaram Facundo Torres, Paulinho e Emiliano Martínez. Saíram Dudu, Lázaro, Gabriel Menino, Vitor Reis e Zé Rafael.