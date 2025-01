Borussia Dortmund anuncia técnico Niko Kovac, ex-Bayern de Munique e seleção da Croácia

Ex-técnico da seleção da Croácia e do Bayern de Munique, Niko Kovac é o novo treinador do Borussia Dortmund. O técnico de 53 anos, que tem nacionalidade alemã e croata, assinou contrato até junho de 2026 e assumirá o comando do time alemão no domingo, um dia depois do jogo contra o Heidenheim, pelo Campeonato Alemão.

Kovac vai substituir Nuri Sahin, que comandava a equipe desde o ano passado e foi demitido na semana passada em razão dos resultados abaixo do esperado. O Borussia é apenas o 11º colocado do Alemão e terá que passar pelos playoffs da Liga dos Campeões, sem a vaga direta nas oitavas de final, apesar de ser o atual vice-campeão.

"As equipes de Niko sempre foram caracterizadas por energia, determinação e um senso da importância do espírito de equipe", afirmou Lars Ricken, diretor esportivo do Dortmund. "Queremos sentir e ver tudo isso dentro e fora do campo. Estamos em uma situação desafiadora e temos certeza de que encontramos em Niko um técnico capaz de superá-la."

Kovac vai assumir o comando da equipe no domingo porque a janela de transferências será encerrada na segunda-feira. O técnico, portanto, terá pouco tempo para fazer ajustes no elenco do Dortmund.

"A coisa mais importante para todos nós agora é ter determinação absoluta, um grande coração e a vontade de trabalhar duro para representar o Borussia Dortmund da melhor maneira possível no Campeonato Alemão, na Liga dos Campeões e no Mundial de Clubes", disse Kovac, em comunicado do clube. "Estamos assumindo esse desafio com determinação e foco."

Este será o primeiro trabalho de Kovac desde março, quando foi demitido pelo Wolfsburg. Nascido em Berlim, Kovac jogou futebol internacional pela Croácia e foi técnico da seleção entre 2013 e 2015, sendo o treinador da seleção que enfrentou o Brasil na abertura da Copa do Mundo de 2014, em São Paulo.

Após iniciar sua carreira de técnico diretamente no comando de uma seleção, Kovac comandou o Eintracht Frankfurt, o Bayern de Munique e o Monaco. Foram quatro títulos no futebol alemão, três deles pelo Bayern, rival do Borussia, incluindo o Campeonato Alemão da temporada 2018/2019.