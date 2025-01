Dois campeões mundiais de patinação estavam em avião que colidiu com helicóptero nos EUA

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais de patinação artística em 1994, estavam no avião que se chocou com um helicóptero do Exército dos Estados Unidos na noite desta quarta-feira, em Washington. A presença dos patinadores no acidente, que deixou 67 mortos, foi confirmada pela agência russa RIA.

De acordo com a Federação de Patinação Artística dos Estados Unidos, o casal voltava de um treinamento no Kansas, junto com outros patinadores. Não há registros de sobreviventes por parte das autoridades norte-americanas.

Segundo a agência russa, Maxim, filho de Shishkova e Naumov, também estava na aeronave. No avião da American Airlines havia 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo no momento da colisão. No helicóptero, que realizava um voo de treinamento, estavam três militares.

"Estamos devastados por essa tragédia e estamos com as famílias das vítimas em nossos corações. Vamos continuar monitorando a situação e vamos divulgar mais informações assim que possível", afirma comunicado da Federação de Patinação dos Estados Unidos.

O acidente aéreo aconteceu quando o avião comercial se aproximava do aeroporto Ronald Reagan, que opera voos nacionais, e sobrevoava o Rio Potomac. O helicóptero do Exército, por sua vez, que contava com três soldados, realizava um treinamento no instante da colisão.

As duas aeronaves caíram no Rio Potomac, que se encontra nas proximidades do aeroporto. Os bombeiros relataram que as condições de busca no local são "extremamente difíceis". "Fui informado sobre o terrível acidente que acabou de ocorrer no aeroporto Nacional Reagan. Estou monitorando a situação e fornecerei detalhes à medida que surgirem", disse em comunicado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.