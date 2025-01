Brazão tem lesão descartada, mas Santos pode ter jovem lateral da Copinha em clássico

Quatro jogos sem vitórias, três derrotas seguidas no Paulistão e os problemas não param no Santos. Escalado de última hora por causa da lesão do lateral-esquerdo Escobar, o jovem Souza deixou o campo machucado diante do São Bernardo e Pedro Caixinha pode usar Vinícius Lira diante do São Paulo, neste sábado. Ao menos exames não constataram lesão no goleiro Gabriel Brazão.

Vinícius Lira estava disputando a Copinha recentemente e acabou na reserva dos profissionais diante do São Bernardo por carência no setor. Com a lesão muscular de Souza, acabou entrando na fogueira e acabou antecipado por Lucas Tocantins no gol de empate do time do ABC - o time da Baixada levou a virada por 3 a 1.

Caixinha não gosta de improvisar, mas pode repensar sua estratégia para não jogar o jovem "na fogueira." Outra saída seria mudar o esquema para três defensores, com um jogador mais ofensivo na ala. O técnico anda descontente com o sistema defensivo, mas acenou pela manutenção do 4-5-1.

O jogos na Vila Belmiro será de festa por causa da apresentação de Neymar à torcida - o anuncio do retorno será nesta sexta-feira, no Mercado Livre Pacaembu. Ele acompanhará o clássico das arquibancadas no dia seguinte e espera dar sorte ao time na luta contra os resultados ruins.

Destaque desde o ano passado, o goleiro Gabriel Brazão também deixou o campo em São Bernardo do Campo com problemas clínicos. Em uma defesa, acabou sentindo dores em um dos dedos. Exames nesta quinta, contudo, descartaram fratura.

"O goleiro Gabriel Brazão passou por uma avaliação nesta quinta-feira (30) e não teve constatada fratura no quinto dedo da mão esquerda", informou o Santos. Apesar de titular absoluto, João Paulo ainda aprimora o físico após cirurgia e grave lesão que o afastaram dos gramados por oito meses.