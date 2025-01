Memphis Depay envia mensagem para Neymar: 'Já voltou pra casa?'

O atacante corintiano Memphis Depay mandou um recado pelas redes sociais ao amigo Neymar, que está prestes a ser anunciado como novo reforço do Santos. O brasileiro é aguardado ainda nesta sexta-feira para ser apresentado na Vila Belmiro. "@Neymarjr, já voltou para casa?", escreveu pelos stories do Instagram o jogador holandês.

Memphis se encontrou com Neymar no ano passado, no Brasil. Na época, ele falou sobre a importância da volta do camisa 10 à sua terra natal. "Se isso acontecer, acredito que vai direcionar uma energia incrível para esse país. Acredito que para o mundo inteiro será um grande show tê-lo aqui, voltando para casa", disse o europeu na época à CazéTV.

"Acho que ele inspira muitas crianças. Ele saiu daqui de Santos, viajou para a Europa, fez tantas coisas incríveis e agora só joga no país pela seleção brasileira. As pessoas sentem falta dele. Quando ele voltar, vai ser uma inspiração para as crianças, ele pode fazer muito por elas. Por isso espero que volte logo."

Neymar vinha treinando normalmente com seu ex-time, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e é possível que ele reestreie pelo Santos já no dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

O encontro em campo, aliás, também pode acontecer muito em breve. O primeiro clássico entre os rivais no ano está marcado para 12 de fevereiro, na Neo Química Arena, também pelo Paulistão.