Porto revela quanto pagou por dupla do São Paulo; veja os valores

O Porto revelou no seu site nesta sexta-feira os detalhes das negociações fechadas com o São Paulo. O clube português acertou as contratações do atacante William Gomes e do lateral-direito Moreira. Por outro lado, rescindiu com Wendell, que reforçará o próprio time brasileiro.

De acordo com o Porto, o atacante William Gomes teve 80% dos direitos adquiridos pela equipe portuguesa, pelo valor de 9 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões, na cotação atual). O São Paulo ficará com os 20% dos direitos restantes do atleta.

Já o lateral-direito Moreira defenderá o Porto por empréstimo. O acordo não tem custo, mas existe uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos no valor de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,2 milhões).

O clube europeu ainda anunciou a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Wendell, que será reforço do São Paulo. O jogador já tinha acertado no início do ano um pré-contrato com o clube paulista, para defender a equipe brasileira a partir do mês de julho. No entanto, com a rescisão com os portugueses, Wendell já fica livre para se apresentar ao São Paulo.

O lateral-esquerdo, que tem passagens pela seleção brasileira, já vestiu as camisas de Iraty, Londrina, Paraná e Grêmio. Na Europa, também atuou pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha.