Thiago Monteiro ganha convite para jogar chave principal do Rio Open

Tenista número 1 do Brasil nos últimos anos, Thiago Monteiro ganhou convite para entrar na chave principal do Rio Open, no próximo mês. Ele disputará o maior torneio da América do Sul, de nível ATP 500, pela 10ª vez na carreira, sendo a nona na chave principal. A competição será disputada entre os dias 17 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

"Queria agradecer à organização do Rio Open pelo convite. Estou muito feliz em fazer parte deste evento tão incrível mais uma vez. É um torneio muito especial para mim, que mudou a minha carreira. É incrível jogar perto da família, dos amigos e do público brasileiro, que sempre faz uma festa fantástica. As melhores memórias da minha carreira, sem dúvidas, foram na Quadra Guga Kuerten", afirmou Monteiro.

O brasileiro, atual número três do País, conquistou duas de suas maiores vitórias no circuito no saibro do Rio Open. Em 2016, ele eliminou o francês Jo-Wilfried Tsonga, então número 9 do mundo. Em 2023, despachou o austríaco Dominic Thiem, campeão do torneio brasileiro em 2017. Monteiro obteve seus melhores resultados no Rio Open naquele ano e também em 2024, quando alcançou as quartas de final.

"O Thiago Monteiro também tem uma história que se cruza com o Rio Open. Foi onde ele teve a sua primeira grande vitória, dez anos atrás e onde já teve algumas das maiores vitórias da carreira. Ele consegue abraçar a torcida, crescer no evento e tem tudo para fazer uma ótima campanha nesse ano", afirmou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

O brasileiro levou o segundo convite da organização para a chave principal, se juntando ao jovem João Fonseca, atual número dois do Brasil. Thiago Wild é outro brasileiro garantido na chave, diretamente pelo seu ranking - é o 76º do mundo.

A organização vai anunciar mais um convite para a chave principal nos próximos dias, assim como outros dois "wild cards" para o qualifying, a fase preliminar, que concede as últimas vagas na disputa principal.