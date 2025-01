Avião que trouxe Neymar de volta ao Brasil pode custar quase R$ 500 milhões; veja detalhes

O atacante Neymar chegou ao Brasil nesta sexta-feira. O jogador desembarcou no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, no interior de São Paulo, ao lado de amigos e do pai. Ele assinará contrato com o Santos e será apresentado em uma grande festa na Vila Belmiro, que contará com diversos shows.

O atleta viajou ao País em um voo fretado, que partiu de Riad, na Arábia Saudita. A aeronave fez uma parada na Nigéria e aterrissou em São Roque, cidade do interior de São Paulo, na manhã desta sexta. Neymar irá viajar de helicóptero para Santos. O trajeto até pisar em solo brasileiro durou quase 18 horas.

Segundo o site GE, o avião que trouxe Neymar ao Brasil é do modelo Gulfstream G700. O jato é extremamente moderno e pode atingir velocidade que ultrapassa 1.150km/h, que chega perto da velocidade do som.

A aeronave foi fabricada em 2023 e pode custar cerca de R$ 468 milhões. O jato tem capacidade para 13 passageiros e conta com motores Rolls-Royce. O avião possui autonomia de mais de 14 mil quilômetros de voo. O modelo é produzido desde o ano de 2019.

Neymar defendeu o Santos entre 2009 e 2013. Posteriormente, vestiu as camisas de Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal. O atacante rescindiu o vínculo com a equipe saudita para poder voltar ao Santos.