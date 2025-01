Fifa apresenta bola oficial do Mundial de Clubes deste ano

A Fifa apresentou nesta sexta-feira a bola oficial que será utilizada no Mundial de Clubes deste ano, entre junho e julho, nos Estados Unidos. O material é fornecido pela Adidas, marca também responsável pelos uniformes da arbitragem, dos voluntários do evento e dos funcionários da organização.

O design da bola traz uma homenagem ao país-sede do torneio, os Estados Unidos. Os elementos da bandeira americana, como as cores azul, vermelho e branco, e as estrelas são colocados como parte do desenho da bola.

Além disso, o material conta com tecnologia de ponta. De acordo com a Fifa, a superfície da bola "foi projetada para aumentar a precisão e a consistência no voo". Ela também está conectada a um sistema integrado que envia dados do jogo ao árbitro de vídeo.

Com isso, espera-se que a arbitragem ganhe a capacidade de tomar decisões mais rápidas e corretas durante a partida. Com auxílio de inteligência de artificial, seria mais simples identificar infrações no decorrer do jogo, como toques de mão.