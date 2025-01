Internacional testa sistema de reconhecimento facial em todos os setores do Beira-Rio

Após dois anos de estudos e implementação, o Internacional vai testar o sistema de reconhecimento facial em todos os setores do estádio Beira-Rio a partir deste fim de semana. Os portões estarão com a nova tecnologia já no jogo contra o Avenida, no domingo, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

A etapa de cadastramento da biometria facial dos torcedores ocorrerá gradualmente e os sócios serão avisados pelo clube acerca dos procedimentos adequados. "O clube trabalhava com a ideia da biometria facial antes mesmo da promulgação da Lei Geral do Esporte. Era uma provocação interna, nascida do nosso desejo em oferecer uma experiência cada vez melhor ao público que frequenta os jogos no Beira-Rio", afirmou o vice-presidente de administração do Inter, André Dalto

"Depois de pesquisas no mercado e a devida implementação do sistema, estamos prontos para adotar uma tecnologia que aumentará a segurança, o controle do público e a eficiência no acesso ao Estádio, diminuir filas e aumentando a convivência, além de reduzir as práticas de cambismo", completou o dirigente.

O período de cadastramento vai ocorrer entre fevereiro e julho. A tecnologia começou a ser testada no estádio em fevereiro do ano passado, no portão 5. Agora, os demais setores do estádio passarão pelos necessários testes, com o objetivo de garantir a plena operação da tecnologia até julho, prazo máximo definido pela Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023).

"No ano passado, nossa média de público em jogos com o Beira-Rio completamente liberado foi superior às 30 mil pessoas, e sabemos que, em partidas de grande procura, tanto as filas para acesso aos portões quanto o cambismo, que tira ingressos das mãos dos sócios e sócias, são problemas consideráveis. Esses dois casos são exemplos práticos de situações que passarão por evolução a partir da adoção do novo sistema", disse Rodrigo Lucca, diretor executivo de operações do Inter.