Neymar atrai torcedor com câncer, crianças e idosos, e faz venda de camisas do Santos explodir

Neymar atraiu, para a sua festa, todo o tipo de santista. Entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, foram milhares os torcedores reunidos no entorno da Vila Belmiro para assistir, pelo telão ou dentro do estádio, à apresentação do novo camisa 10 nesta sexta-feira.

Não se via um evento de tamanha magnitude na Vila Belmiro desde o velório de Pelé. É claro que o ambiente, desta vez, é diferente, de celebração para o retorno do atacante de 32 anos. Torcedores usaram faixa na testa, pintaram o rosto, compraram camisas personalizadas e outros produtos, todos alusivos a Neymar, distribuídos ou vendidos nas ruas que cercam a Vila Belmiro. Havia até alguns fazendo tatuagens com o rosto do craque, mas as de henna, que não são definitivas.

Foi montada uma força-tarefa para organizar o evento, que atraiu gente de todos os lugares. São 500 jornalistas credenciados, de nove países. Uma delas é Carol Bernardi, que também é torcedora do Santos. "A vinda do Neymar extrapola as quatro linhas", opina ela.

"A gente já percebeu antes do anúncio dele como o clube se movimentou, os números do sócio-torcedor, a procura por camisas, a certeza de ter mais investidores, um elenco melhor, melhorias no CT... É a virada que o Santos precisava", completa.

De fato, a reportagem notou muitos santistas comprando a camisa branca ou listrada do time com o nome de Neymar e o número 10 às costas. Essa camisa, personalizada dessa maneira, era vendida por R$ 439,90. Os torcedores fizeram fila na loja dentro do estádio e também num pequeno contêiner instalado de forma improvisada em frente ao portão 13 para que a demanda não excedesse a oferta. A loja não divulga números de camisas vendidas nem faz projeções, mas os funcionários confirmaram o óbvio: Neymar de volta fez explodir as vendas.

A chuva não muito forte que caiu em Santos tirou um pouco do ânimo dos torcedores que cantavam alto nos arredores do estádio, mas não os afastou. Eles continuaram ali nos bares e outros entraram assim que os portões da Vila se abriram, às 16h. Um dos que não arredou o pé foi João Fábio, que veio de carro de São Caetano. Fã de Neymar, ele se emocionou ao contar sua história.

"Eu luto contra uma doença que é o câncer. Eu ia fazer quimioterapia, mas larguei, vou viver minha felicidade de hoje. É que nem eu falei pra todos os santistas e outros amigos: nem o câncer me pega. Hoje é o Santos, isso me faz vencer o câncer, essa alegria que eu estou sentindo hoje!", exclamou.

Todos os 12 mil ingressos colocados à venda foram esgotados pouco tempo depois de abrirem às vendas na noite de quinta-feira. Os torcedores compraram as entradas de forma online e pagaram entre R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100.

"É a maior contratação da história do Brasil", resumiu o empolgado torcedor Eduardo Dias, de 20 anos. Ele espera que Neymar, por ser um astro conhecido mundialmente, seja capaz de atrair outros craques para jogar ao lado dele. "Todos querem jogar com o Neymar. A expectativa é grande. Hoje, estou me permitindo sonhar".

O Santos montou um telão do lado de fora da Vila Belmiro, em frente aos portões 7 e 8, para exibir a apresentação de Neymar ao vivo. Enquanto a celebração não começava, eram exibidos alguns dos principais lances protagonizados pelo craque santista em sua primeira passagem.

A programação do evento previa shows de Supla, Mano Brown e Projota, entre outros artistas. Supla foi o único a passar o som. Ele cantou "Imagine", de John Lennon, quando só havia a imprensa acomodada nas cadeiras do estádio.

Todos artistas convidados tocaram no máximo duas músicas no palco montado no gramado da Vila Belmiro, embaixo do qual se lia "the prince is back (o príncipe está de volta, em tradução livre). É com esse apelido elogioso que os torcedores estão se referindo ao astro. Se Pelé foi Rei, para os santistas, Neymar é o príncipe e único capaz de usar a 10 do maior jogador de todos os tempos.