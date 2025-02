Guardiola vê duelo com Real Madrid na Liga dos Campeões como jogo tradicional: 'Já é um dérbi'

"Já é como um dérbi. Quatro anos seguidos de confrontos. Bayern de Munique ou Real Madrid, ambos seriam muito difíceis. Espero agora que possamos fazer uma boa primeira partida aqui em Manchester e depois a segunda em Madri". Foi dessa maneira que o treinador Pep Guardiola reagiu ao falar sobre o grande duelo dos playoffs envolvendo os dois últimos vencedores da Liga dos Campeões.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o comandante espanhol analisou o sorteio dos jogos desta fase da competição e disse que, diante das circunstâncias em que o time se classificou, não existe espaço para lamentações pelo fato de encarar o gigante espanhol.

"Estamos felizes porque , por alguns minutos, estivemos fora da Liga dos Campeões. Podemos ser melhores? Sim. Podemos estar entre os oito primeiros? Sim. Mas não fomos bons o suficiente. Realmente o sorteio poderia ser mais favorável, mas não merecemos. Ganhamos apenas três jogos, empatamos dois e perdemos vários", afirmou o comandante.

Apesar do tom realista diante do retrospecto irregular apresentando nesta temporada, Guardiola está mais do que acostumado a ter pela frente o Real Madrid como rival, já que este confronto se repetiu nas últimas três edições do mais nobre torneio europeu.

O histórico entre eles é dos mais equilibrados. Em 12 partidas, os ingleses têm ligeira vantagem. Levaram a melhor em quatro duelos enquanto o clube merengue triunfou em três ocasiões. Houve ainda cinco empates registrados.

O mata-mata vai ocorrer entre os dias 11 e 19 de fevereiro e o vencedor carimba o passaporte para as oitavas de final do torneio. Por ter sido sorteado primeiro, o Manchester City decide a classificação fora de casa.

Mas se a situação na Liga dos Campeões parece uma missão complicada, no Campeonato Inglês a equipe do técnico espanhol não vai ter vida fácil neste fim de semana. Na quarta colocação do torneio, o City visita o Arsenal, vice-líder da competição, no domingo.