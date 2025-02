Corinthians administra maratona de jogos e avalia o retorno de jogadores contundidos

Envolvido em uma maratona de quatro partidas em nove dias, o Corinthians vem trabalhando em duas frentes: tentar somar o máximo de pontos possíveis nesse curto período e agilizar a recuperação de atletas que foram liberados pelo departamento médico, mas que ainda precisam aprimorar a parte física.

Após vencer a Ponte Preta no meio de semana, a equipe corintiana enfrenta o Noroeste neste sábado, encara o Novorizontino na segunda, em compromisso remarcado, e, por fim, faz o clássico diante do Palmeiras no próxima quinta. Com o desafio de tentar preservar os atletas, o técnico Ramón Díaz vê no departamento médico um forte aliado nessa operação.

A solução é adotar o plano que foi utilizado no início do Estadual: rodagem no elenco levando em conta o desgaste de cada atleta. Em meio a esse processo, Díaz vai ficar de olho nos jogadores que estão para ser reintegrados ao grupo principal.

Recuperado de lesão, Maycon vem treinando com o grupo principal. Fora da equipe desde abril do ano passado, por causa de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o atleta vem sendo monitorado com cuidado. A previsão é de que seja liberado aos poucos a partir de fevereiro para voltar totalmente em forma.

Rodrigo Garro, com tendinopatia patelar, já vem fazendo atividades no campo. No entanto, ele ainda trabalha com algumas restrições. Em meio a essa maratona de partidas, a comissão técnica vem avaliando seu progresso para começar a reintegrar o meio-campista argentino.

Com quatro vitórias e uma derrota, o Corinthians tem a mesma pontuação do Mirassol (12 pontos), mas perde a condição de líder no Grupo A por ter um saldo de gols menor (8 a 2). Apesar de satisfeito com a produção da equipe até aqui, Díaz espera somar o máximo de pontos possíveis para manter a equipe embalada no Paulistão.