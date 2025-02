Brasileirão 2025: veja como fica a divisão dos jogos com Globo, Record, CazéTV e Prime Video

Foi oficializado nesta sexta-feira o acordo entre o Grupo Globo e a Liga Forte União (LFU) para exibir os jogos do Brasileirão de 2025 dos times que compõem o bloco, definindo quem transmitirá a competição neste ano. Pela primeira vez desde 1992, a Globo terá de dividir os direitos do principal campeonato de futebol do País. A emissora já havia feito isso com Band e Record em 2006, mas sempre como licenciadora dos direitos.

Dessa forma, neste ano o Campeonato Brasileiro será exibido da seguinte maneira:

- 8 jogos exclusivos dos canais Globo por rodada (TV Globo, SporTV e Premiere); a emissora vai escolher em quais plataformas vai exibir

- 1 jogo de time da LFU como mandante na Record, CazéTV e Premiere por rodada

- 1 jogo exclusivo de time da LFU como mandante no Prime Video por rodada

Os integrantes da LFU da Série A são Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Juventude, Sport, Ceará e Mirassol. A Libra é composta por alguns dos times mais poderosos do País e de maior torcida, mas estão em minoria em comparação à LFU. Hoje, integram o bloco nove times da Série A: Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Vitória.

A LFU detém 60% dos confrontos da competição, com 228 partidas em seus pacotes. Já a Libra dispõe de 152 duelos do Brasileirão, sendo quatro partidas por rodada. Cabe frisar que as TVs podem escolher o jogo que querem transmitir quando o time de seu bloco for o mandante.

A LFU negociou o terceiro e último pacote de jogos e conseguirá R$ 1,7 bilhão por ano, somando a venda dos direitos de transmissão das outras partidas para Record e YouTube (CazéTV) e Amazon Prime Video. Houve um considerável aumento, de 55%, visto que os direitos dos clubes que pertencem a LFU valiam R$ 1,1 bilhão em 2024.

O acordo finalizado nesta sexta-feira impede que o Premiere, serviço de pay-per-view que existe desde 1997, fique esvaziado, e turbina a oferta de partidas da emissora, que exibirá os duelos como mandantes das equipes que compõem a Libra na TV aberta e no SporTV, e os confrontos dos times que fazem parte da LFU no Premiere. O pay-per-view passa a exibir nove das dez partidas por rodada. Só não poderá transmitir o duelo exibido pelo Prime Vídeo.