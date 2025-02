Imprensa internacional repercute volta de Neymar ao Brasil: 'À altura dos melhores da história'

A apresentação de Neymar em seu retorno ao Santos teve amplo destaque na imprensa internacional e tomou conta das redes sociais nesta sexta-feira. A emoção e grandiosidade da festa para o camisa 10 chamou atenção especialmente da imprensa espanhola, por onde o brasileiro passou entre 2013 e 2017, no Barcelona.

O As, de Madri, colocou Neymar no principal destaque de sua página online e escreveu: "Herdeiro de Pelé. O craque recebeu uma homenagem à altura dos melhores jogadores da história em seu retorno ao Santos. O clube deu a ele o número da lenda brasileira."

Também da capital espanhola, o Marca destacou: "Neymar chora em uma das apresentações mais emocionantes da história. Espetacular". O Mundo Deportivo, de Barcelona, disse que Neymar teve uma recepção espetacular, apesar da chuva intensa.

Até o sempre debochado e provocativo Diário Olé, da Argentina, descreveu a festa na Vila Belmiro com seriedade, definindo-a como uma histórica e emotiva apresentação.

Nas redes sociais, os fãs vibraram com as reações dos torcedores nos arredores da Vila, em Santos, e com os momentos da festa com o atacante dentro de campo, saudando as arquibancadas. O PSG, ex-clube do brasileiro, celebrou o retorno. E o atacante André, companheiro de Neymar no início dele no futebol, sempre bem-humorado, brincou com a volta do amigo.