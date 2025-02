Portuguesa e Botafogo buscam a primeira vitória para deixar a rabeira do Paulistão

Portuguesa e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado, às 16h, no estádio do Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Ambos os times ainda não venceram na competição e precisam dar uma resposta aos torcedores para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento, afinal estão na rabeira da tabela.

O Botafogo vem de um empate por 1 a 1 com o Água Santa, mas vive uma crise desde a Série B do ano passado, quando escapou por pouco do rebaixamento. O time de Ribeirão Preto é o lanterna do Grupo A, com apenas três pontos, enquanto o Mirassol lidera a chave com 12.

Já a Portuguesa começou o ano cercada de expectativa com a criação da SAF, mas os resultados não vieram. Acumula tropeços e tem apenas dois pontos, ocupando a última posição do Grupo B, que tem o Guarani na liderança, com sete. Na última rodada, a Lusa perdeu por 2 a 1 para o São Paulo.

O histórico do confronto entre as equipes é equilibrado, com uma leve vantagem para a Portuguesa. Em 91 jogos disputados, a Lusa venceu 39 vezes, contra 34 triunfos do Botafogo-SP e 18 empates. No entanto, o time de Ribeirão Preto não perde para o rival desde 2021.

Para a Portuguesa, o técnico Cauan de Almeida não poderá contar com o lateral Alex Silva, suspenso pelo acúmulo de cartões. Gustavo Talles deve assumir a posição. A expectativa é que seja a única mudança em relação ao jogo com o São Paulo.

A principal novidade estará no banco de reservas. Igor Torres, ex-Fortaleza e Botafogo, foi contratado junto ao Al-Khalidiya, do Bahrein, e deve estar à disposição do treinador.

"A gente precisa vencer um jogo. Estamos pecando nos detalhes. Agora é trabalhar, que é a única coisa que nos resta. É acertar os detalhes que precisam ser acertados e ganhar. Precisamos de um recomeço", disse o zagueiro Gustavo Henrique.

Já o Botafogo deve continuar no esquema com três atacantes, algo que Márcio Zanardi parece não querer abrir mão. A principal disputa é no meio de campo entre Gabriel Bispo e Sabit Abdulai, com o primeiro sendo favorito para iniciar o embate.

"A gente está correndo, se dedicando, mas infelizmente as coisas não estão acontecendo. Tem muito jogo ainda. Precisamos encontrar o caminho das vitórias. A situação não é fácil, a verdade é essa", disse Pablo Thomaz.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X BOTAFOGO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Gustavo Talles, Gustavo Henrique, Alex e Pedro Henrique; Fernando Henrique, Hudson e Daniel Júnior; Jajá, Maceió e Renan Peixoto. Técnico: Cauan de Almeida.

BOTAFOGO - João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Jonathan Cafe, Pablo Thomaz e Douglas Baggio. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRA - Marianna Nanni Batalha.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Pacaembu, em São Paulo (SP).