Santos conta com 'efeito-Neymar' para tentar reabilitação contra embalado São Paulo

A cidade de Santos parou para acompanhar a chegada de Neymar. O craque volta ao Brasil após 12 anos. Neste sábado, porém, o que importa é que o Santos precisa se reabilitar no Paulistão, com clássico na sexta rodada. O time não vence faz quatro jogos, e os três últimos foram derrotas. Do outro lado, o São Paulo vem embalado, com três vitórias e empolgado com o garoto Ryan Francisco, de 18 anos.

Foi dele o gol da vitória contra a Portuguesa nos minutos finais da partida da última rodada. Luis Zubeldía poupou os principais jogadores do São Paulo, que devem aparecer no clássico deste sábado, a exemplo da equipe escalada contra o Corinthians, há uma semana.

O técnico já não conta com Moreira e William Gomes, o primeiro emprestado e o segundo negociado em definitivo com o Porto. O lateral vinha sendo opção pelo lado esquerdo, como reserva de Enzo Díaz. Wendell, aliás, já rescindiu com o time português e deve chegar em breve para reforçar a equipe.

Enquanto Neymar não estreia, ele vai assistir aos novos companheiros, mas também vai rever antigos parceiros. Oscar e Lucas devem ser titulares no São Paulo. O quarteto de frente será composto também por Luciano e Calleri.

No lado santista, o goleiro Gabriel Brazão é dúvida. Ele teve uma luxação em um dedo no primeiro tempo na derrota para o São Bernardo e ainda jogou a segunda etapa. O departamento de futebol do Santos informou que ele passaria por exames, mas não há detalhes sobre as condições de Brazão para o clássico. Se ele não tiver a liberação, João Paulo será o titular.

Após os cinco primeiros jogos, o Santos tem o pior começo de Paulistão desde 2008. O time só venceu o Mirassol, na estreia. Desde então, foram três derrotas (Palmeiras, Velo Clube e São Bernardo) e um empate (Ponte Preta). Os reveses contra as equipes do ABC e de Rio Claro foram inéditos. Em 2008, o Santos venceu o Bragantino, empatou com o Palmeiras e perdeu para Portuguesa, Juventus e Grêmio Barueri.

Além da chance de recuperar-se, o Santos também volta a ter um clássico contra outro grande paulista, após o calvário a Série B. Em 2024, Santos e São Paulo se enfrentaram apenas uma vez, no Paulistão. Na ocasião, a equipe santista bateu os são-paulinos por 1 a 0 no MorumBis.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO PAULO

SANTOS - Gabriel Brazão (João Paulo); JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (Vinícius Lira); Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Leo Godoy, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Lucas e Oscar; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira.

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.