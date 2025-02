Tatum marca no estouro do relógio em vitória dos Celtics na NBA; Warriors são atropelados

O Boston Celtics venceu o New Orleans Pelicans por 118 a 116, na noite desta sexta-feira, em um jogo eletrizante no Smoothie King Center. Diante de mais de 16 mil torcedores, Jayson Tatum brilhou no momento decisivo ao converter a cesta da vitória a 0,2 segundos do fim.

O astro dos Celtics teve grande atuação, com 26 pontos, seis rebotes e dez assistências, enquanto Jaylen Brown foi o cestinha da equipe, anotando 28. Pelo lado dos Pelicans, Trey Murphy teve uma noite espetacular, somando 40 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, os Celtics seguem na cola do líder Cleveland Cavaliers na Conferência Leste. O time de Boston chegou a 34 vitórias, enquanto os Cavs lideram com 39 triunfos.

SUNS ATROPELAM WARRIORS

Outro destaque da rodada foi a vitória esmagadora do Phoenix Suns sobre o Golden State Warriors por 130 a 105, no Chase Center. O jogo ficou marcado por uma atuação abaixo do esperado de Stephen Curry, que anotou apenas 14 pontos, três assistências e três rebotes. Por outro lado, Devin Booker comandou os Suns com 31 pontos, seguido por Kevin Durant e Bradley Beal, que também brilharam.

Apesar do revés, o brasileiro Gui Santos chamou atenção nas redes sociais ao aplicar um drible desconcertante em Durant. No entanto, sua pontuação foi discreta, com apenas cinco pontos.

Com a derrota, os Warriors caíram para o 11º lugar da Conferência Oeste, acumulando 24 reveses. Já os Suns subiram para a oitava posição, com 25 vitórias, ultrapassando justamente o Golden State.

Já Nikola Jokic provou mais uma vez por que é o atual MVP da liga. Com oito pontos no minuto final, o pivô sérvio liderou o Denver Nuggets na vitória por 137 a 134 sobre o Philadelphia 76ers. Jokic terminou com 28 pontos e frustrou a excelente atuação de Tyrese Maxey, que anotou 42 pontos, nove assistências e dois rebotes para os 76ers.

Com o triunfo, os Nuggets seguem firmes na briga pelo topo da Conferência Oeste, ocupando a quarta posição, com 29 vitórias. O Oklahoma City Thunder continua na liderança, com 37. Já o Philadelphia 76ers amarga a 11ª colocação no Leste, com 19 vitórias.

O San Antonio Spurs surpreendeu e venceu o Milwaukee Bucks por 144 a 118, mesmo com Giannis Antetokounmpo anotando 35 pontos. O grego foi o maior pontuador da partida, mas viu sua equipe sucumbir diante do talento de Victor Wembanyama, que marcou 30 pontos e liderou os Spurs ao triunfo. O jovem francês, indicado para o All-Star Game, segue em ascensão na temporada.

Apesar da derrota, os Bucks continuam bem posicionados na Conferência Leste, ocupando a quarta posição com 26 vitórias. Já os Spurs, ainda irregulares, aparecem apenas no 12º lugar do Oeste, com 21 triunfos.

Fechando a rodada, o Chicago Bulls derrotou o Toronto Raptors por 122 a 106, no Canadá. Nikola Vucevic teve grande atuação, registrando um double-double com 21 pontos e 12 rebotes. Coby White foi o cestinha da partida, somando 25 pontos e liderando os Bulls à vitória.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Detroit Pistons 117 x 102 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 104 x 112 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 106 x 122 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 134 x 137 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 116 x 118 Boston Celtics

San Antonio Spurs 114 x 118 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 105 x 130 Phoenix Suns

