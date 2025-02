Após deixar o Santos, Giuliano é anunciado pelo Athletico-PR e destaca 'volta para casa'

O Athletico-PR oficializou a contratação do meio-campista Giuliano para a disputa da temporada 2025. O jogador, que estava no Santos, assinou contrato com o clube paranaense até o final do ano e vestirá a camisa 8 da equipe. Ele é dos nomes experientes anunciados pelo time, que também trouxe o goleiro Santos, ex-Flamengo, e o zagueiro Léo, ex-Vasco.

Aos 33 anos, Giuliano retorna à sua cidade natal, Curitiba, para reforçar o time rubro-negro na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. "Estou na minha cidade, perto da minha família, e acho que é o momento ideal para voltar. Nada mais justo do que vir para um grande clube, com um grande desafio, e procurar ser uma peça importante nesta busca para voltar à elite do futebol brasileiro", declarou o jogador.

Pelo Santos, Giuliano foi peça fundamental na campanha do título da Série B em 2024, contribuindo com 12 gols e três assistências em 36 partidas na temporada. Com a experiência de ter disputado e vencido a competição no ano passado, ele acredita que pode agregar ainda mais ao Athletico. "O fato de ter participado da competição no ano passado e de ter vencido me dá uma experiência e uma bagagem maior", destacou.

Revelado pelo Paraná Clube, Giuliano construiu uma carreira sólida no futebol brasileiro e internacional. Ele teve passagens marcantes pelo Internacional e pelo Grêmio antes de atuar no Dnipro (Ucrânia), Zenit (Rússia), Fenerbahçe (Turquia), Al Nassr (Arábia Saudita) e Basaksehir (Turquia). Em 2021, retornou ao Brasil para jogar pelo Corinthians, onde permaneceu por três temporadas antes de se transferir para o Santos.

Com 14 convocações para a Seleção Brasileira principal entre 2010 e 2017, Giuliano traz experiência e qualidade para o meio-campo do Athletico, que estava carente de um jogador da posição. Agora, ele se junta ao grupo que se prepara para enfrentar o Andraus, neste domingo, às 16h, no Durival Britto, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense.

O Athletico é o sétimo colocado, com nove pontos. O Londrina lidera o Estadual com 13, seguido por Maringá (12), Azuriz (12), Operário (11), Coritiba (10) e Cianorte (10).