Atlético de Madrid vence Mallorca, com golaço de Griezmann, e persegue o líder no Espanhol

Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid aproveitou o momento de fragilidade do rival, venceu o Mallorca por 2 a 0, com o brasileiro Samuel Lino abrindo o placar e Griezmann marcando um golaço, neste sábado, chegou a 48 pontos e continua na perseguição ao Real Madrid no topo da tabela. Na próxima rodada, no sábado, o líder e o vice do Espanhol se enfrentam no Santiago Bernabéu, estádio do Real. Já o Mallorca, que estacionou nos 30 pontos e ocupa a sétima posição, enfrenta o Osasuna, no dia 10.

Após duas rodadas sem vitória, o Atlético voltou a triunfar no Espanhol aproveitando a má fase do Mallorca, que amarga a quinta derrota seguida (três pelo Espanhol, uma pela Copa do Rei e uma pela Supercopa da Espanha). O Mallorca chegou a estar bem posicionado na disputa por uma vaga nas copas europeias, mas não faz gol desde a vitória sobre o Getafe por 1 a 0, no dia 21 de dezembro.

O time começou o jogo no Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, mostrando disposição para mudar essa situação e procurava ocupar os espaços e pressionar o mandante. O Mallorca, porém, não tinha objetividade. Aos poucos, o time da casa passou a dominar a partida. Aos 26 minutos, em um rápido contra-ataque, Samuel Lino recebeu livre pela esquerda, teve tempo para ajeitar o corpo e bater cruzado para fazer o gol da vitória. O atacante brasileiro de 25 anos já havia marcado no empate em 1 a 1 com o Villarreal na última rodada.

Na segunda etapa, o Mallorca conseguiu chegar com perigo e ameaçar a melhor defesa do campeonato, mas não conseguiu encerrar seu jejum de gols. Sem demonstrar a mesma disposição ofensiva do primeiro tempo, o Atlético de Madrid conseguia suas melhores chances em jogadas de contra-ataque. E foi numa dessas oportunidades que o francês Griezmann fez um golaço. Já nos acréscimos, ele percebeu o goleiro Greif, que mede 1,97m, adiantado e, de fora da área, bateu por cobertura.

Mais cedo, o Villarreal confirmou a boa campanha e goleou o Valladolid por 5 a 1. O Villarreal ocupa a quinta posição com 37 pontos, enquanto o adversário é o lanterna do campeonato e ostenta a pior defesa, com 47 gols sofridos em 22 jogos. Já Getafe e Sevilha empataram sem gols. Os times ocupam posições intermediárias na tabela (o Getafe é o 14º, e o Sevilha, o 11º).