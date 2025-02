Memphis Depay exalta retorno de Neymar ao Brasil: 'Você inspira uma nação inteira'

Memphis Depay, atacante do Corinthians, publicou um texto em seu Instagram neste sábado, exaltando o retorno de Neymar ao futebol brasileiro. Holandês, o jogador defendeu o Lyon no período em que Neymar esteve na França, e se tornou amigo do camisa 10. Na postagem, Memphis elogiou tanto o futebol brasileiro quanto a decisão do atacante de retornar ao País.

"Irmão, a decisão que você tomou de voltar para o lugar de onde veio é maior que o futebol. Você inspira uma nação inteira. Você é a razão pela qual as crianças nas favelas estarão brincando com a bola e podendo sonhar alto para conseguir algo na vida", escreveu Memphis. A competição no Brasil está se elevando. É a competição de futebol mais emocionante que já vi até agora. E como eu disse, desde o primeiro dia que cheguei a este país incrível, muitos outros jogadores seguirão e se mudarão para o Brasil."

Memphis e Neymar nunca atuaram em uma mesma equipe - ambos defenderam o Barcelona, mas em temporadas diferentes. No entanto, criaram um forte vínculo no período em que estiveram na França. Na última semana, o atacante do Corinthians já havia postado uma foto em suas redes sociais com o brasileiro. Além disso, antes de tomar a decisão de se mudar para o Brasil, os jogadores conversaram e Memphis perguntou sobre a cultura brasileira.

"Conversei com Neymar e outros brasileiros. O que sabiam da cultura, do país, do clube. Olhei para mim mesmo e perguntei: 'o que eu sinto?'", contou o atacante, em setembro. "Dentro de mim está uma grande energia. Tenho que seguir essa voz. Quando tive aquela sensação, orei, pensei e dei esse passo (para o Brasil)". Na época, Neymar também exaltou a vinda de Memphis ao Brasil.

"Muito f*** esse cara ir jogar no Brasil... que venham mais e mais craques desse nível pro futebol brasileiro. Bem-vindo ao Brasil, irmão. Aproveite o meu país", escreveu Neymar em seu Instagram após o anúncio da chegada de Memphis. "Oro para que você volte para casa para abençoar seu país novamente com seu talento", respondeu, também pelas redes sociais.

Em 2024, Memphis foi decisivo para que o Corinthians conseguisse uma arrancada na reta final do Brasileirão, se salvando do rebaixamento e conquistando uma vaga na Libertadores. Na competição, o atacante marcou sete gols em 11 jogos, além de dar uma assistência.

Memphis e Neymar poderão se enfrentar no próximo dia 12, na Neo Química Arena, no duelo entre Corinthians e Santos. O atacante brasileiro foi apresentado à torcida santista nesta sexta-feira, mas ainda não entrou nos gramados - o que deve ocorrer na partida contra o Botafogo-SP, na próxima quarta-feira.