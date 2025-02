Artista faz grafite de Neymar e atrai torcedores na Vila Belmiro

Neymar sequer reestreou pelo Santos, mas, nos arredores da Vila Belmiro, é possível dizer que o craque está em todas as partes. Cartazes, faixas e camisas com o nome do craque marcam o cenário horas antes do clássico com o São Paulo, pelo Paulistão. Em um bar próximo do lendário estádio, um grafite com o rosto de Neymar chamou a atenção de torcedores, que param para tirar foto com a imagem.

A obra de Janderson Lourenço Teixeira, mais conhecido como Aru. Ele conta que foi contratado pelo estabelecimento para fazer a obra em homenagem ao camisa 10. "Nunca dei uma entrevista na vida, mas agora todos me param para conversar por causa da arte. O Neymar é diferente, é cabuloso", conta.

O grafite é composto pelo rosto de Neymar em tons de preto, branco e cinza, com uma coroa na cabeça. O trabalho, realizado com spray sobre azulejo, é marcado pela riqueza de detalhes, especialmente na barba e nos olhos do jogador, sem dispensar as marcantes tatuagens no pescoço.

Aru conta que iniciou o trabalho às 9h de sexta-feira e terminou a primeira sessão às 15h, horas antes de Neymar ser apresentado à torcida em evento grandioso na Vila Belmiro. O profissional de 43 anos retomou a atividade neste sábado para fazer alguns retoques. E se rende aos elogios.

"Alguns brincam e falam que ele está gordo", ri. "Mas é muito legal ver o pessoal reconhecendo o trabalho e parando para admirar", diz, antes de parar para atender uma santista que pediu para fazer um vídeo.

Aru é nome conhecido pelo trabalho de grafite em Santos e já realizou outros trabalhos para outros bares próximos à Vila, como uma imagem de Pelé. Ele também já retratou outros nomes famosos da cidade, como Chorão, santista roxo e vocalista do Charlie Brown Jr. morto em 2013. O profissional conta que atualmente trabalha somente como grafiteiro e que, apesar de ter nascido e crescido em Santos, na verdade é torcedor do Flamengo por causa do pai.

"Isso a gente deixa 'baixo'", ri. "Mas meu negócio mesmo é o grafite. Já tive outros trabalhos, e sou formado em informática, mas desde os 12 anos eu botei na cabeça que minha vida seria o grafite", diz, orgulhoso.

EFEITO NEYMAR

Nem mesmo a chuva que atingiu Santos neste sábado desanimou os torcedores para a ida ao estádio para o clássico com o São Paulo. Afinal, Neymar irá acompanhar a partida no camarote, o que é sempre um atrativo a mais para os santistas irem ao estádio.

A bilheteria da Vila Belmiro teve uma grande fila de torcedores à procura de ingressos horas antes da partida. A loja do clube que fica colada ao estádio também teve grande circulação de torcedores. A solução para atender a alta demanda foi colocar duas pequenas vans, similares à food trucks, do lado de fora do estádio. A loja não soube informar quantas camisas com o nome de Neymar foram vendidas desde o anúncio do retorno do atacante de 32 anos, mas informaram que o silk com o número 10 e as letras que formam o nome do jogador já acabaram.

Em terceiro lugar no Grupo B, com apenas 7 pontos. O Santos encara o São Paulo às 20h30, pela sexta rodada do Paulistão. O time do técnico Pedro Caixinha busca recuperação no Estadual após um início ruim. Uma vitória pode colocar a equipe na zona de classificação da chave.