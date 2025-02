Hulk quebra jejum e Atlético-MG vence pela primeira vez no Campeonato Mineiro

O Atlético-MG, enfim, conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro ao fazer 1 a 0 em cima do Villa Nova, neste sábado, no estádio Castor Ciafuentes, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O gol foi marcado por Hulk, que quebrou um jejum de 12 jogos sem balançar as redes pelo Galo.

Se é incomum não ver Hulk marcando gols pelo Atlético, também é algo raro ver o time não vencendo nas primeiras rodadas do estadual. Desta vez aconteceu somente na quinta rodada, após quatro empates.

Os três primeiros resultados iguais foram conquistados pelo time de juniores, mas na última rodada os titulares, já sob comando de Cuca, tinham estreado com empate por 1 a 1 diante do rival América. Até então, o time fazia pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos.

A vitória melhorou bem a situação do Atlético no equilibrado Grupo A, agora com sete pontos, mesma pontuação do Tombense e atrás do Betim, com oito. O Uberlândia é o lanterna, com seis. Apenas o líder da cada um dos três grupos vai chegar às semifinais, junto com o segundo mais bem colocado.

O primeiro tempo foi disputado num ritmo muito lento. Mesmo com maior presença em campo, o Atlético encontrava dificuldades para finalizar. Mas o gol saiu logo no início do segundo tempo, após troca de passes e com Gustavo Scarpa deixando Hulk do lado esquerda da área. Ele chutou cruzado e marcou o gol aos 50 segundos. Seu primeiro gol este ano e seu 31.º gol pelo time em estaduais.

Depois disso, o jogo ficou bem tranqüilo. Os atleticanos dominaram as ações totalmente, criaram mais algumas chances, mas demonstraram precipitação nas conclusões. O adversário não esboçou nenhuma reação. O atacante Cuello, um dos últimos reforços a chegar ao clube, estreou. Ele entrou no lugar de Júnior Santos, aos 23 minutos do segundo tempo.

Agora o Atlético fará ainda mais três jogos. Na terça-feira recebe o Athletic e no domingo faz o clássico com o Cruzeiro no Mineirão, encerrando a fase de classificação diante do Itabirito, dia 12. O Villa Nova tem apenas três pontos no Grupo C, com uma vitória e quatro derrotas. Neste jogo estreou o técnico Eugênio Souza que substituiu Ricardo Drubscky, demitido após sofrer a goleada por 6 a 1 para o Athletic.

Na quarta-feira o Villa Nova vai receber o Itabirito precisando da vitória para tentar escapar das últimas posições. Os dois últimos colocados vão ser rebaixados à segunda divisão.

FICHA TÉCNICA

VILLA NOVA 0 X 1 ATLÉTICO-MG

VILLA NOVA - Geaze; Yago Rocha (Juninho), Davison Dutra, Caíque Baiano e Yan Ferreira; João Torres, Rodrigo Gaia, Norberto (Fernando Neto) e Paulinho (Lucas Formiga); Gleissinho e Vinícius Tanque. Técnico: Eugênio Souza.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Bernard), Gustavo Scarpa (Deyverson) e Rubens (Otávio); Júnior Santos (Cuello) e Hulk (Igor Gomes). Técnico: Cuca.

GOL - Hulk, aos 50 segundos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho (Villa Nova). Júnior Santos, Lyanco, Igor Gomes e Gabriel Menino (Atlético-MG)

ÁRBITRO - Vinícius Gomes do Amaral.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).