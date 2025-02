Vegetti marca no acréscimos e Vasco empata com Volta Redonda em Cariacica

Com brilho de seu capitão e artilheiro da temporada, o Vasco arrancou um empate importante do Volta Redonda na tarde deste sábado. Jogando no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o time carioca empatou por 2 a 2 com o adversário, com direito a gol de Vegetti no apagar das luzes, aos 48 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, além de manter sua invencibilidade na temporada, o Vasco foi a 13 pontos, mas se manteve na vice-liderança do estadual, atrás do próprio Volta Redonda, com a mesma pontuação, e que leva vantagem no número de vitórias: 4 a 3.

O duelo no Espírito Santo começou com muita disputa no setor de meio-campo, mas sem grandes chances de gol. A primeira delas surgiu aos 19, quando em cobrança de escanteio, Jair mandou de cabeça para uma grande defesa de Jean Drosny.

O goleiro salvou o Volta Redonda mais uma vez aos 24, em tentativa de Tchê Tchê. Entretanto, o time visitante passou a se fechar no campo defensivo e não deu mais chances ao Vasco, que sem objetividade na finalização das jogadas, não levou perigo.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco passou a pressionar mais o adversário, mas aos oito minutos, em contra-ataque, MV tocou para Robinho, que adiantou na frente e João Victor, tentando cortar, mandou contra a própria meta e abriu o placar para o Volta Redonda.

A reação do time da capital, entretanto, não demorou. Aos 10, Cayo Tenório derrubou Jair na área e o árbitro assinalou pênalti. Vegetti foi para a cobrança e não desperdiçou, marcando seu quarto gol em quatro jogos na temporada, empatando a partida, o que não durou muito.

Aos 18, Bruno Santos recebeu em velocidade, Lucas Oliveira não conseguiu cortar e o atacante tocou por cima de Léo Jardim, colocando os visitantes novamente em vantagem. Sem objetividade, o Vasco não conseguia furar a marcação adversária e o cenário era de que sofreria a sua primeira derrota.

Porém, no brilho de seu capitão, o Vasco conseguiu igualar o marcador. Aos 48, Lucas Piton cobrou escanteio na cabeça de Vegetti, que garantiu mais um ponto ao cruzmaltino.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para mais um desafio no Campeonato Carioca. Na quarta-feira (05), o Vasco vai até o estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), para encarar o Fluminense, a partir das 21h30, em seu primeiro clássico da temporada. No dia seguinte, o Volta Redonda tem mais um duelo direto, diante do Maricá, às 21h15, no estádio Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 2 VOLTA REDONDA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Lukas Zuccarello), Paulinho (Hugo Moura) e Philippe Coutinho; Vegetti e Alex Teixeira (Payet). Técnico: Fábio Carille.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Cayo Tenório (Sanchez), Gabriel Bahia, Fabrício e Juninho Monteiro; Pierre, Robinho (Henrique) e Luciano Naninho (PK); Chay (Bruno Barra), MV e Bruno Santos (Heliardo). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - João Victor (contra), aos oito, Vegetti, aos 12, Bruno Santos, aos 18, e Vegetti, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Henrique (Vasco); Fabrício e Sanchez (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).