LeBron bate mais um recorde em vitória dos Lakers sobre Knicks na NBA; Thunder vence

Em meio a uma troca bombástica envolvendo Luka Doncic e Anthony Davis, o Los Angeles Lakers derrotou o New York Knicks por 128 a 112, no Madison Square Garden, diante de quase 20 mil torcedores. A vitória contou com mais uma atuação de gala de LeBron James, que registrou um triple-double, com 33 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. LeBron se tornou o primeiro jogador da história da NBA a atingir múltiplos triple-double com 40 anos ou mais.

"Não tenho ideia de como ainda estou fazendo isso com 40 anos. Estou tentando tirar o máximo proveito desse momento. Coloquei muito trabalho e dedicação no jogo, e tenho sido recompensado. Não tenho ideia de como ainda estou fazendo isso nesse nível", declarou LeBron após a partida.

Sem a companhia de Anthony Davis, coube a Austin Reaves assumir uma posição de protagonismo. Ele contribuiu com 27 pontos, cinco rebotes e seis assistências, ajudando os Lakers a conquistarem sua 28ª vitória na temporada. Com o resultado, a equipe assumiu a quinta colocação da Conferência Oeste, atrás de Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies, Houston Rockets e Denver Nuggets.

O New York Knicks ocupa a terceira posição da Conferência Leste. Na liderança está o Cleveland Cavaliers, com 39 vitórias, seguido pelo Boston Celtics, com 34 triunfos.

O Oklahoma City Thunder se recuperou da derrota para o Golden State Warriors ao vencer o Sacramento Kings por 144 a 110. Aaron Wiggins foi o destaque com uma performance impressionante de 41 pontos e 14 rebotes, contando com o apoio do canadense Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 29 pontos.

Com 38 vitórias, o Thunder lidera a Conferência Oeste. Os Kings ocupam o décimo lugar com 24, após vencer apenas uma das últimas cinco partidas que entrou em quadra.

Outro destaque da rodada foi a vitória dramática do Miami Heat sobre o San Antonio Spurs por 105 a 103, graças a uma cesta decisiva nos segundos finais. Bam Adebayo brilhou ao registrar 30 pontos, 12 rebotes e nove assistências, garantindo o sexto lugar da Conferência Leste para a equipe de Miami, com 24 triunfos.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Indiana Pacers 132 x 127 Atlanta Hawks

Utah Jazz 113 x 99 Orlando Magic

Charlotte Hornets 104 x 107 Denver Nuggets

Houston Rockets 98 x 110 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 103 x 105 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 144 x 110 Sacramento Kings

New York Knicks 112 x 128 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 103 x 105 Miami Heat

Portland Trail Brazers 127 x 108 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies