Guilherme é chamado de 'craque' por Neymar e diz que camisa 10 contagiou o Santos

Diferentemente do esperado, Neymar não compareceu à Vila Belmiro neste sábado, mas nem por isso deixou de torcer. Ele acompanhou a vitória por 3 a 1 pela televisão e reverenciou Guilherme, chamando o atacante de "craque" em suas redes sociais.

"Vindo dele fica até difícil falar. Ele faz muita parte desta vitória. A energia dele, só de estar aqui... Sou grato. Não é um elogio de uma pessoa qualquer. É ídolo meu e dos meus filhos", disse o atacante.

Guilherme vive grande fase com a camisa santista. Um dos remanescentes do time que disputou a Série B, ele é considerado titular absoluto e fez jus ao posto com os dois gols marcados no clássico deste sábado.

"Sei da minha capacidade e divido tudo o que tem acontecido com meus companheiros de equipe. Toda vez que conversamos sobre minha característica foi pensando no grupo. Por isso, quando a bola chega na frente sou recompensado."

Para o atacante, a chegada de Neymar contagiou o elenco santista e foi essencial para o time voltar a vencer após perder três partidas seguidas. "O mister (Caixinha) disse hoje na preleção, não tem como a energia desse cara não contagiar. Acompanhei a festa. Se mexeu comigo, mexeu com Nosso torcedor também. Só o Santos tem a ganhar com isso", disse o jogador.

O atleta também comentou aspectos da partida. Para ele, a mentalidade forte da equipe no clássico foi essencial para o Santos buscar a virada diante do rival e discorda das alegações de que a equipe só foi melhor no segundo tempo. "Primeiro tempo fomos muito bem também. Nosso momento mais importante foi quando tomamos o gol. Nosso poder de reação, Nosso mental, foi muito forte. A gente toma um gol e a gente reage muito rápido", destacou.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto pela sétima rodada do Paulistão. A partida deve marcar a reestreia de Neymar com a camisa santista.