Manchester United sofre nova derrota no Inglês e é ultrapassado pelo Crystal Palace na tabela

Neste domingo, o Manchester United conheceu sua 11ª derrota no Campeonato Inglês, ampliando a pressão sobre o técnico Rubén Amorim, que já havia admitido estar vivendo um dos momentos mais difíceis da história recente do clube. A derrota por 2 a 0 para o Crystal Palace, em Old Trafford, pela 24ª rodada, deixou a equipe de Manchester ainda mais distante da briga por uma vaga nas competições europeias. O cenário é preocupante, com o United somando apenas 29 pontos, e, embora a zona de rebaixamento ainda esteja distante, o time parece estagnado e sem forças para reagir.

A derrota para o Crystal Palace também significou mais um revés histórico para o United, que foi ultrapassado pelo time visitante na tabela. O Crystal Palace agora soma 30 pontos e conquistou sua quarta vitória em Old Trafford desde 2019, mostrando que, fora de casa, tem se mostrado uma pedra no sapato do rival. O United, por sua vez, amarga uma campanha bem abaixo das expectativas, sem conseguir embalar boas atuações.

O primeiro tempo da partida foi marcado pela falta de criatividade e movimentação de ambos os times. A exceção foi um chute de Mainoo logo aos 6 minutos, que acertou a trave do goleiro adversário. O United, mais uma vez, não conseguiu empolgar seus torcedores. Bruno Fernandes, peça-chave no meio-campo, esteve bem marcado e mal apareceu no jogo, o que dificultou ainda mais a criação de jogadas.

Já o Crystal Palace entrou em campo de forma cautelosa, apostando nos contra-ataques rápidos e focando principalmente em não sofrer gols antes do intervalo, missão cumprida com sucesso.

No segundo tempo, o cenário não mudou. O Crystal Palace, aproveitando os espaços deixados pela defesa do United, conseguiu criar oportunidades. Aos 19 minutos, Lacroix subiu alto para cabecear uma bola no travessão. O rebote ficou com o time visitante, e Mateta não desperdiçou a chance, marcando o primeiro gol da partida.

O gol abalou o United, que não soube reagir e continuou sem oferecer perigo ao goleiro adversário. Melhor na partida, o Crystal Palace ampliou a vantagem aos 44. Munoz encontrou Mateta livre de marcação e o atacante não perdoou, completando para o fundo das redes e decretando a vitória do time visitante.

Enquanto o United enfrenta essa nova crise, o Tottenham conseguiu um importante triunfo neste domingo, derrotando o Brentford por 2 a 0, com gols de Janelt, contra, e Sarr. Com a vitória, o Tottenham alcançou 27 pontos, encerrando uma série negativa de derrotas e permanecendo em busca de recuperação na tabela. O Brentford, por sua vez, ficou com 31, mantendo-se à frente do rival.