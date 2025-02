Condição física de Luka Doncic é incógnita e estreia pelos Lakers deve ocorrer só em fevereiro

A bombástica troca entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers por Anthony Davis e Luka Doncic segue dando o que falar no mundo da NBA. No entanto, uma pergunta que não sai da cabeça dos fãs de basquete é: quando o esloveno estreia pela franquia de LA? Ele não entra em quadra desde 25 de dezembro, quando saiu do jogo contra o Minnesota Timberwolves por conta de uma distensão na panturrilha esquerda. De acordo com a imprensa internacional, pode ser ainda em fevereiro.

A lesão em si não é grave, mas requer um tempo considerável de recuperação. O que pesa, e pode ter influenciado na negociação, é que a condição física do ala-armador de 25 anos e MVP das finais do Oeste em 2024 não é das mais confiáveis na atual temporada, em que jogou em apenas 22 jogos. Em suma, não foi um caso isolado. Tudo isso, somado ao desejo do general manager dos Mavericks, Nico Harrison, por uma forte defesa, especialidade de Davis, levaram à impactante negociação.

Segundo o jornalista e insider da NBA, Marc Stein, Doncic planeja entrar em quadra no próximo sábado, 8, quando os Lakers enfrentam o Indiana Pacers na Crypto.com Arena, casa da equipe de Los Angeles. Antes disso, a franquia enfrenta o Los Angeles Clippers na quarta-feira, 5 e o Golden State Warriors na sexta-feira, 7.

Caso o esloveno não consiga estrear contra Indiana, haverão outros dois jogos na sequência, contra o Utah Jazz, em 11 e 12 de janeiro. Davis, por sua vez, ainda não tem data especulada para defender os Mavericks pela primeira vez.

O número da jersey de Doncic também ainda não está definido. Em Dallas, ele utilizava o 77, ainda que o 7 fosse seu preferido - que ele não pegou por um antigo companheiro do time já usar. A situação nos Lakers é a mesma, já que o 7 pertence, atualmente ao armador Gabe Vincent. Em suma, há grandes chances do 77 voltar a estampar seu uniforme.

A franquia de Los Angeles está atualmente na liderança da divisão do pacífico e na quinta colocação da conferência oeste. Desde 2020 sem conquistar a NBA, a chegada do esloveno e a futura parceria com LeBron James podem ser cruciais para encerrar o jejum. E para Doncic, a chance de ouro de ganhar a liga pela primeira vez, tendo batido na trave em 2024, quando os Mavericks perderam a decisão para o Boston Celtics.