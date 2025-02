Copa do Brasil: sorteio da 1ª fase é anunciado pela CBF; veja data e potes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a data do sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. A cerimônia será realizada na sexta-feira, 7 de fevereiro, no Rio de Janeiro, com início às 15h. Nesta etapa inicial, serão conhecidos os jogos de 80 clubes, totalizando 40 confrontos. O atual campeão da competição, o Flamengo, entra somente na terceira fase.

Junto ao rubro-negro carioca, outros 11 já estão garantidos nas rodadas mais avançadas: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro, que conquistaram esse direito por meio do Campeonato Brasileiro, além de Santos, Paysandu e CRB, campeões da Série B, Copa Verde e vice-campeão da Copa do Nordeste, respectivamente.

Na fase inicial, que será conhecida através do primeiro sorteio, os duelos serão disputados em jogo único, com o mando sendo do time em posicionamento inferior no ranking da CBF, como de costume nas outras edições. A mudança para 2025 é que, desta vez, os visitantes não possuem mais a vantagem do empate no tempo regulamentar.

Isso significa que, em caso de igualdade, a classificação será definida nos pênaltis, sem a necessidade de prorrogação. E a partir da terceira etapa, dois jogos definirão o clube vencedor, seguindo para as oitavas de final, quartas de final, semifinal e, enfim, a grande decisão.

COMO ASSISTIR AO SORTEIO DA COPA DO BRASIL DE 2025?

O evento será transmitido ao vivo e de forma gratuita pela CBF TV. Para acompanhar, basta acessar o canal oficial da entidade no YouTube.

QUAIS SÃO OS POTES DO SORTEIO?

Pote A: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bragantino, Cuiabá, Fluminense, Grêmio, Juventude e Vasco.

Pote B: Brusque, Ceará, Coritiba, Operário-PR, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Vitória.

Pote C: ABC, Amazonas, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário-CE, Náutico, Novorizontino, Remo e Tombense.

Pote D: Altos, América-RN, Aparecidense, Athletic-MG, Caxias, Manaus, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Retrô e São José-RS.

Pote E: Águia de Marabá, ASA-AL, Cascavel, Maringá, Pouso Alegre, Porto Velho, São Raimundo-RR, Sousa-PB, Tocantinópolis, União Rondonópolis.

Pote F: Ceilândia, Concórdia, Humaitá-AC, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MS, Operário VG-MT, Sergipe, Trem-AP, Tuna Luso.

Pote G: Boavista-RJ, CSE-AL, GAS-RR, Maracanã-CE, Olaria, Portuguesa-SP, Parnahyba-PI, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Santa Cruz-RN.

Pote H: Barcelona de Ilhéus, Barcelona-RO, Capital-DF, Dourados-MS, Guarany de Bagé, Independência-AC, Jequié, Oratório, União-TO e Votuporanguense.

QUEM ENFRENTA QUEM?

Pote A x Pote E

Pote B x Pote F

Pote C x Pote G

Pote D x Pote H