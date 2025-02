Após despedida de Doncic, Mavericks são atropelados pelos Cavaliers na NBA

No primeiro jogo do Dallas Mavericks após o anúncio da saída do astro Luka Doncic, a equipe do Texas sofreu uma dura derrota para o Cleveland Cavaliers, na noite deste domingo. Fora de casa, o ex-time de Doncic foi batido por 144 a 101 pelo melhor time da temporada regular.

A partida foi disputada poucas horas após o bombástico anúncio da troca envolvendo Doncic e Anthony Davis, que deixa o Los Angeles Lakers para reforçar os Mavericks. Davis está machucado e não tem prazo para estrear pela nova equipe. Max Christie, também envolvido na troca, também está lesionado e não pôde jogar sua primeira partida pelo Dallas. Doncic, por sua vez, pode vir a estrear pelo time da Califórnia já no próximo sábado, contra o Indiana Pacers.

A troca, que surpreendeu os fãs da NBA, parece ter afetado diretamente os jogadores dos Mavericks na noite deste domingo. Os anfitriões lideraram o primeiro quarto pelo dominante placar de 50 a 19. Foi a maior pontuação dos Cavaliers em apenas um quarto do jogo em qualquer confronto na temporada.

O primeiro tempo terminou com nada menos que 91 pontos para a equipe da casa, recorde da franquia. Outro recorde da equipe foi registrado nas cestas de três, com 26 delas. Somente Sam Merrill foi responsável por nove tentativas bem-sucedidas.

O desempenho arrasador dos Cavaliers foi liderado por Evan Mobley e seus 22 pontos e 11 rebotes. Darius Garland também chegou a um "double-double", com 17 pontos e 10 assistências. No total, oito jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação na noite de gala dos Cavaliers. O destaque dos Mavericks foi o reserva Jaden Hardy, com 21 pontos.

O resultado ampliou a vantagem do time de Cleveland na liderança da Conferência Leste, com 40 vitórias e nove derrotas, o melhor aproveitamento de uma equipe na temporada regular até agora. Os Mavericks ocupam o nono lugar do Oeste, com 26 triunfos e 24 revezes.

CARTA DE DESPEDIDA

Pouco antes da primeira partida dos Mavericks sem Doncic, o astro divulgou uma carta de despedida em suas redes sociais. Ele fez diversos agradecimentos ao time de Dallas e revelou que tinha a expectativa de encerrar a carreira na equipe antes do anúncio da troca com os Lakers.

"Há sete anos, vim para cá ainda adolescente para perseguir meu sonho de jogar basquete no mais alto nível profissional. Achei que passaria minha carreira aqui e queria muito trazer um título para vocês. O amor e o apoio que todos vocês me deram é mais do que eu poderia ter sonhado. Para um garoto da Eslovênia que veio para os EUA pela primeira vez, vocês fizeram com que o norte do Texas parecesse um lar para mim", escreveu.

"A todas as organizações com as quais trabalhei em toda a comunidade de Dallas, obrigado por me deixarem contribuir com seu importante trabalho e me juntar a vocês para levar luz àqueles que precisam", afirmou Doncic. "Ao iniciar a próxima parte da minha jornada no basquete, estou deixando uma cidade que sempre me fará sentir como um lar longe de casa. Dallas é um lugar especial, e os torcedores do Mavs são torcedores especiais."

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 127 x 119 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 144 x 101 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 115 x 108 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers 110 x 118 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 119 x 132 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Charlotte Hornets x Washington Wizards

New York Knicks x Houston Rockets

Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Indiana Pacers

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns