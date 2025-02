Lima, ídolo do Santos e 4º jogador com mais partidas pelo clube, morre aos 83 anos

Quarto jogador que mais vestiu a camisa do Santos e conhecido por sua versatilidade em campo, Antônio Lima dos Santos, ou simplesmente Lima, morreu nesta segunda-feira, aos 83 anos. O ídolo alvinegro, bicampeão do mundo em 1962 e 1963, estava internado havia um mês em decorrência de problemas nos rins e no coração.

O Santos lamentou a morte de Lima e decretou luto oficial de sete dias e bandeira hasteada a meio mastro. O clube ainda não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento do ex-jogador. "Antônio Lima dos Santos deixou sua marca eternizada na história do Santos. Foi um polivalente atleta que se propunha, com grande qualidade, atuar em qualquer posição para ajudar o time dentro de campo", comunicou o clube, em nota.

O Curinga da Vila, como era conhecido, defendeu o Santos de 1961 a 1971, durante a era Pelé, e conquistou 22 títulos oficiais na Baixada, dentre eles dois Mundiais, duas Copas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, três Torneios Rio-São Paulo e sete Estaduais.

"De zagueiro ou de meia, de lateral ou de atacante, Lima se doava como poucos, e era um grande exemplo a ser seguido. Sua paixão e dedicação ao clube permaneceram até seus últimos dias. Seu legado foi realizado com grande polivalência, e certamente nunca será esquecido", afirmou o Santos.

Lima foi o quarto jogador que mais vestiu a camisa santista. Ele anotou 63 gols e atuou em 692 partidas pelo clube, sendo superado apenas por Pelé, Zito e Pepe. Ele também disputou 18 partidas pela seleção brasileira, incluindo a Copa de 1966, na Inglaterra, e marcou seis gols.

O ídolo iniciou a carreira aos 16 anos, no Juventus. Ele chegou aos Santos em 1961, indicado pelo técnico Lula, e se tornou um dos pilares de um dos maiores times da história do futebol, atuando principalmente no meio-campo, como nos Mundiais, e na lateral direita. Ele também jogou no México, nos Estados Unidos, no Fluminense e na Portuguesa Santista.

Depois de se aposentar dos gramados, Lima continuou prestando serviços Santos, como coordenador e treinador das categorias de base, e participando de eventos e de ações de marketing do clube.