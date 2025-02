Mercedes pilotada por Fangio e Moss é leiloada por valor recorde de R$ 309,5 milhões

Um carro de Fórmula 1 da Mercedes pilotado pelo argentino Juan Manuel Fangio, cinco vezes campeão da categoria, e pelo britânico Stirling Moss, quatro vezes vice-campeão, foi vendido em leilão da RM Sotheby's, em Stuttgart, na Alemanha, no sábado, pelo valor recorde de 51,1 milhões de euros, o que corresponde a R$ 309,5 milhões. O nome do comprador permanece em sigilo.

A raríssima e desejada Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen de 1954, um dos quatro modelos a apresentar a carroceria Streamliner, ajudou Fangio a vencer o GP de Buenos Aires, em 1955, ano em que conquistou seu terceiro título na Fórmula 1. Na última corrida daquela temporada, Moss assumiu o volante do bólido e cravou a volta mais rápida em Monza, no GP da Itália.

O carro é um dos 11 icônicos veículos colocados em leilão pelo Indianapolis Motor Speedway Museum, que busca levantar fundos para ampliar o patrimônio, cuidar do acervo existente e adquirir novos itens.

Embora esses carros façam parte do acervo do museu, eles "não possuem ligação direta com a história da Indy 500 ou do autódromo", conforme o comunicado oficial. Doado para o museu pela Mercedes em 1965, o bólido de Fangio e Moss nunca foi exibido ou pilotado em eventos automobilísticos.

O W 196 R Stromlinienwagen se tornou, assim, o carro de corrida mais caro já vendido e o segundo mais valioso negociado em leilões, atrás somente de outro veículo da fabricante alemã, a Mercedes 300SLR Uhlenhaut Coupe, de 1955, arrematada em 2022 por 113 milhões de libras esterlinas - R$ 822,6 milhões, na cotação atual.

Com apenas 14 unidades produzidas, o W 196 R tem rodas cobertas, assento único, carroceria feita com liga de magnésio (para reduzir peso) e motor de quase 300 cv de potência, além de câmbio manual de cinco marchas. O veículo leiloado é o único dos quatro ainda existentes que não pertence à Mercedes-Benz.