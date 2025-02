Botafogo procura Tite e abre conversas para tentar contratar treinador

Com o vice-campeonato na Supercopa Rei, o Botafogo acelerou as buscas para encontrar um novo treinador após a saída de Artur Jorge. O comandante pode ser um antigo conhecido justamente do algoz do time alvinegro: Tite, que comandou o Flamengo entre 2023 e 2024, foi procurado pelo clube de John Textor para assumir o comando técnico a partir de 2025, ano em que o alvinegro ainda disputará Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal O Dia e confirmada pelo Estadão. O Botafogo está sem um treinador desde que Artur Jorge aceitou a proposta do Al-Rayyan, clube de Róger Guedes no Catar. Na Supercopa Rei, vencida pelo Flamengo por 3 a 1, Carlos Leiria comandou a equipe de forma interina. Além disso, o elenco também sofreu com as perdas de Thiago Almada e Luiz Henrique, que se transferiram para o futebol europeu.

Sem clube desde que foi demitido pelo Flamengo, Tite está livre no mercado. Em 2024, antes de assumir o comando do time rubro-negro, também foi procurado pelo Corinthians, pelo qual se sagrou campeão mundial e da Libertadores em 2012. O treinador também acumula passagens pelo Grêmio, Internacional, Caxias do Sul, seleção brasileira, entre outros. No currículo, tem como destaque justamente as conquistas pelo clube alvinegro.

Aos 63 anos, Tite sonhava em trabalhar na Europa após deixar a seleção brasileira, mas não recebeu uma proposta que o convencesse a trabalhar no Velho Continente. Ao invés disso, optou por assumir o comando do Flamengo. Campeão carioca em 2024, ao derrotar o Nova Iguaçu, Tite não resistiu à pressão no cargo após a eliminação na Libertadores, diante do Peñarol, e a campanha abaixo da expectativa no Campeonato Brasileiro.

O experiente treinador deixou o clube com 64,7% de aproveitamento. Em seu lugar, o Flamengo trouxe o ex-jogador Filipe Luís, que comandou o clube na reta final da temporada e conquistou o título da Copa do Brasil, além da Supercopa Rei.

Tite também esteve à frente da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022. Nesse período, conquistou a Copa América de 2019, disputada no Brasil. Antes mesmo do fim do Mundial do Catar, o treinador já havia anunciado que deixaria o cargo em dezembro daquele ano.