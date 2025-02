Real Madrid protesta contra arbitragem em dura nota à Federação Espanhola: 'Manipulação'

Inconformado com a atuação da arbitragem na derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Espanyol, fora de casa, no sábado, o Conselho de Administração do clube enviou, nesta segunda-feira, uma reclamação formal à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e ao Conselho Superior de Esportes da Espanha.

"O que aconteceu no 'RCDE Stadium' representa o cúmulo de um sistema arbitral completamente desacreditado, em que as decisões contra o Real Madrid têm alcançado um nível de manipulação e de adulteração da competição que não pode ser ignorado", afirma a nota. "Os episódios ocorridos neste encontro superaram qualquer margem de erro humano ou de interpretação."

A fúria da equipe merengue foi direcionada a duas jogadas capitais da partida. Primeiro, a dura entrada por trás do lateral Carlos Romero, que mais tarde faria o gol da vitória do Espanyol, no atacante Kylian Mbappé. Além disso, o clube reclama do gol anulado de Vinicius Júnior ainda no primeiro tempo.

No documento, o Real Madrid critica a "escandalosa atuação da arbitragem e do VAR" na partida e "exige a entrega imediata dos áudios do VAR" nos dois lances em questão. De acordo com o clube, esses áudios seriam fundamentais para jogar luz nas decisões adotadas pela arbitragem na partida.

O clube da capital espanhola também reclama do "prejuízo sistemático" que vem sofrendo por parte da arbitragem espanhola, cujo sistema estaria "viciado e estruturalmente desenhado para proteger a si mesmo, com o respaldo dos Comitês Disciplinares e da RFEF", a fim de manter um "sistema classificado como fraudulento pela própria Justiça ordinária" e "sistematicamente corrupto".

Apesar do protesto, o Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 49 pontos, após 22 rodadas, um acima do Atlético de Madrid e quatro de vantagem em relação ao Barcelona. No sábado, às 17h (horário de Brasília), o time de Carlo Ancelotti mede forças justamente com o vice-líder, no estádio Santiago Bernabéu.