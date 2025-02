Aston Villa muda ataque e oficializa Asensio horas depois de contratar Rashford

O Aston Villa terá um novo ataque na segunda parte da temporada europeia, na qual tentará um lugar no G-4 do Campeonato Inglês para voltar à Liga dos Campeões - caiu na primeira fase da atual edição -, além de brigar pelo título da Copa da Inglaterra. Nesta segunda, depois de fechar com Marcus Rashford, o clube de Birmingham anunciou acordo com Marco Asensio, do Paris Saint-Germain e ex-Real Madrid.

"Seu nome é Marco, Marco Asensio", anunciou o clube em suas redes sociais, no fechamento da janela de transferências. O espanhol de 29 anos estava sem espaço com o técnico Luis Enrique no PSG e o Aston Villa acertou seu empréstimo até o fim da temporada.

"O Aston Villa tem o prazer de anunciar o empréstimo do tricampeão da Liga dos Campeões Marco Asensio, do Paris Saint-Germain", destacou o clube, sobre as conquistas de Asensio com o Real Madrid.

O jogado usou suas redes sociais para celebrar o acordo e já se comunicar com a nova torcida. "Ansioso para começar este novo capítulo no Aston Villa. Grato pela confiança e ansioso para ver todos vocês no Villa Park", escreveu, já prevendo o encontro no estádio de Birmingham.

O Paris Saint-Germain apenas desejou "muito sucesso no resto da temporada" ao meia-atacante que havia atuado somente em um jogo de oito disputado no ano. Asensio espera ir bem na nova casa para não ter de retornar à França, onde estava sem espaço.