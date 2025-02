'Temos objetivos muito maior que um jogo e farei o que puder para ajudar', celebra Hugo Souza

Hugo Souza viveu uma grande noite na casa do Novorizontino nesta segunda-feira. Graças ao goleiro, eleito o melhor da partida, o Corinthians somou sua sexta vitória no Paulistão, ao ganhar por 1 a 0, gol de Alex Santana. Em jogo no qual o time da capital passou enorme sufoco, o herói da noite fechou o gol, defendeu até pênalti, e mostrou humildade ao dividir os méritos com os companheiros.

Desde o começo, o Novorizontino esteve em cima do Corinthians. Foram incríveis 21 finalizações no gol corintiano. E com Hugo Souza inspirado e salvando de todas as maneiras. Após defender o pênalti de Pablo Dyego, ele afirmou que faria de tudo para passar ileso e "ajudar o time a buscar o gol da vitória no segundo tempo." Foi o que aconteceu, em cabeçada de Alex Santana.

Sorridente após o jogo, o goleiro revelou que o elenco está fechado para acabar com o jejum de conquistas que não vem desde 2019. "O objetivo é muito maior que um jogo, que o calendário e o que precisar fazer, vamos fazer para alcançá-lo", disse Hugo Souza, sem esconder a alegria ao dizer qual sua sensação por ser eleito o melhor da partida.

"Estou muito feliz, principalmente pelo resultado. Todo mundo sabe e sempre deixo muito claro que minha vontade é de ajudar sempre o Corinthians. O que puder, vou fazer. Estou feliz pela grande partida, mas temos de dar os parabéns a toda a equipe que se dedicou, lutou", afirmou.

O Corinthians vive uma maratona de jogos, que começou no sábado, nos 2 a 1 Bo Noroeste. Na quinta-feira o time já volta a campo para encarar o arquirrival Palmeiras, no Allianz Parque, e muitos titulares poupados voltarão. Dosar o desgaste é uma das tarefas de Ramón Díaz.

"Estou bem cansaço, no fim nem bater bem tiro de meta eu conseguiu. Mas essa equipe é assim, de luta, deixa 120, 1000% em campo", frisou Hugo, revelando que não se intimida em cobranças de pênaltis. "Pênalti é o momento que fico muito à vontade. A responsabilidade maior é do batedor, mas sou tranquilo e fui feliz em realizar a defesa."

Diante do Palmeiras, Ramón Díaz terá os retornos de peças importantes, como Memphis Depay, André Carrillo, André Ramalho, José Martinez e Raniele para tentar acabar com jejum de sete jogos diante do rival no Paulistão. São duas derrotas e cinco empates. A torcida gritou ao fim do jogo em Novo Horizonte que "é quinta-feira, é quinta-feira", já clamando por um novo resultado positivo.