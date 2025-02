Aliviada após primeira vitória, Portuguesa enfrenta o Velo Clube em Rio Claro

Aliviada pela primeira vitória no Paulistão, conquistada no último final de semana em cima do Botafogo-SP, pelo placar de 3 a 2, a Portuguesa volta a campo nesta terça-feira de olho em mais um bom resultado. Fora de casa, visita o Velo Clube, no estádio Benitão, em Rio Claro, às 18h30, pela sétima rodada.

O adversário até esboçou uma reação, mas já está sem vencer há dois jogos. As duas equipes estão fora da zona de rebaixamento geral, mas continuam na parte debaixo da tabela. A Portuguesa aparece na terceira colocação do Grupo B com cinco pontos. A chave é liderada por Santos e Guarani, empatados com sete. Em seis jogos, a Lusa venceu apenas um, empatou dois e perdeu três.

Do outro lado, o Velo Clube está na lanterna do Grupo D com quatro pontos. Na última rodada, também jogando em casa, perdeu para o Mirassol, por 1 a 0. O São Bernardo é líder da chave com 15 pontos, seguido por Palmeiras com 11 e Ponte Preta com nove.

O técnico Guilherme Alves não tem baixas, seja por suspensão ou lesão, e por isso, deve manter a formação do Velo Clube que iniciou a partida contra o Mirassol, mais uma vez no esquema com três zagueiros.

Léo Baiano voltou de suspensão na rodada passada e voltou a se firmar no meio-campo, por isso tem tudo para começar jogando. Já o ataque segue sendo formado pelo trio Filipinho, Daniel Amorim e Jefferson Nem.

Na Portuguesa, o técnico Cauan de Almeida conta com dois retornos importantes para armar o time titular: o lateral-direito Alex Silva e o volante Fernando Henrique, que voltam de suspensão e têm tudo para começar jogando. Na ala, Gustavo Talles voltará ao banco de reservas, enquanto no meio, Tauã foi bem e agora briga pela titularidade com Fernando Henrique.

"Futebol é confiança. Se você desempenha bem a sua função e alia a resultados, você ganha confiança. Naturalmente, com esse último resultado a gente espera que traga mais confiança para os próximos jogos, mas mentalmente falando, temos que trabalhar constantemente para o jogador ser protagonista do jogo, porque temos um grupo capaz para isso", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA:

VELO CLUBE X PORTUGUESA

VELO CLUBE - Dalton; Marcelo Augusto, Gabriel Mancha e Júlio Vaz; Yuri Ferraz, Pedro Favela, Léo Baiano e Léo Campos; Filipinho, Daniel Amorim e Jefferson Nem. Técnico: Guilherme Alves.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex Silva, Eduardo Biazus, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Fernando Henrique (Tauã), Hudson e Cristiano; Maceió, Jajá Silva e Renan Peixoto. Técnico: Cauan de Almeida.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Benitão, em Rio Claro (SP).