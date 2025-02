Inter de Limeira e Red Bull Bragantino fazem duelo de 'desesperados' no Paulistão

Após um início decepcionante no Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino voltam a campo na noite desta terça-feira, a partir das 20h30, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela sétima rodada, em jogo do desespero.

Com apenas quatro pontos em cinco jogos disputados, a Inter de Limeira, que ainda não venceu na temporada, aparece na terceira colocação do Grupo A. E está com 11 pontos de diferença para a zona de classificação.

O Red Bull Bragantino, que venceu apenas uma vez até agora, também chega em má fase e ocupa a lanterna do Grupo B, com os mesmos quatro pontos, mas três atrás de Guarani e Santos, times na zona classificatória.

Ainda com um jogo da primeira rodada a ser disputado contra o São Paulo, o time de Limeira estreou com empate diante do Guarani, e em seguida, voltou a empatar com Novorizontino, Ponte Preta e Noroeste, antes de ser derrotado pelo São Bernardo, por 2 a 1, na última rodada.

Para tentar se recuperar após sofrer a primeira derrota, o treinador Felipe Conceição não poderá contar com algumas de suas peças. Isso porque Vinicius Almeida, César Morais, Maurício, Pedro Bortoluzo e Alef estão vetados pelo departamento médico. A expectativa é de que o time mantenha a mesma base do último jogo.

"É necessário levantar o astral dos atletas, tirar a questão emocional e mostrar para eles o que foi o jogo, para que no próximo a gente não cometa os erros de início ou fim de primeiro tempo e consiga construir uma vitória contra um adversário direto, nesse momento", disse o treinador.

O Bragantino acabou derrotado por Corinthians e São Bernardo, venceu o Velo Clube, mas voltou a encontrar resultados ruins, chegando para o duelo após perder para o Água Santa, empatar com o Palmeiras e ser superado pelo Novorizontino na última rodada, também por 2 a 1.

Esta campanha marca o pior desempenho do time de Bragança Paulista desde que passou a ter sua nova gestão, em 2020. Além disso, em caso de derrota nesta terça-feira, entra na zona de rebaixamento. Por isso, o técnico Fernando Seabra deve montar um time ofensivo para encarar a Inter de Limeira. Os únicos desfalques confirmados são Nathan Mendes, Fabrício, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa, vetados pelo departamento médico, além do atacante Fernando, em transição.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA X RED BULL BRAGANTINO

INTER DE LIMEIRA - André Luiz; Felipe Albuquerque, Gui Mariano, Roberto Rosa e Leocovick; Flávio, Rhuan e JP Galvão; Albano (Lucas Buchecha), Pablo Diogo e Alex Sandro. Técnico: Felipe Conceição.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Thiago Borbas), Lucas Evangelista, Henry Mosquera e Jhon Jhon; Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Daiane Muniz.

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP).