Gilgeous-Alexander comanda e Thunder derrota desfalcado Milwaukee Bucks na NBA

Um dos jogadores mais regulares desta temporada regular da NBA, Shai Gilgeous-Alexander voltou a brilhar na noite desta segunda-feira e comandou o Oklahoma City Thunder na importante vitória sobre o Milwaukee Bucks, por 125 a 96, diante de sua torcida. O ala-armador precisou de apenas 22 minutos para marcar 34 pontos.

A partida em Oklahoma City foi marcada pelos desfalques de ambos os lados. Os Bucks, contudo, tiveram as baixas de maior peso. Não estiveram em quadra Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Khris Middleton, Brook Lopez e Bobby Portis. Pelo time da casa, as ausências foram Jalen Williams, Cason Wallace e Alex Caruso.

O reserva Ousmane Dieng foi o segundo maior pontuador da partida, com 21 pontos a favor dos anfitriões. Pelos Bucks, o destaque foi Ryan Rollins, com 16. O resultado sustentou a boa vantagem do Thunder na liderança da Conferência Oeste, com 39 vitórias e nove derrotas. Trata-se da segunda melhor campanha do campeonato, atrás apenas do Cleveland Cavaliers, líder do Leste (40/9). Os Bucks aparecem em 5º no Leste, com 26/22.

Também na noite desta segunda, o Golden State Warriors superou o Orlando Magic por 104 a 99, com destaque da dupla Andrew Wiggins e Stephen Curry e retorno de Draymond Green. Wiggins anotou 25 pontos, Curry contribuiu com 24 e Green registrou quatro pontos, sete rebotes e cinco assistências em seu retorno após ser desfalque em sete partidas, por lesão.

O brasileiro Gui Santos teve menos tempo de quadra nesta segunda. Foram apenas dois minutos, nos quais registrou um rebote. Pelo Magic, Cole Anthony saiu do banco de reservas para se tornar o principal pontuador do time e da partida, com 26. Franz Wagner ajudou com 21.

Os Warriors seguem em situação complicada na Conferência Oeste. Estão em 11º lugar, fora até mesmo da zona de classificação ao play-in, a repescagem dos playoffs. O time da Califórnia soma 25 vitórias e 24 derrotas. O Magic ocupa o oitavo posto do Leste, com 24/27.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Detroit Pistons 130 x 132 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 114 x 124 Washington Wizards

New York Knicks 124 x 118 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 125 x 96 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 114 x 116 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 128 x 109 San Antonio Spurs

Utah Jazz 111 x 112 Indiana Pacers

Denver Nuggets 125 x 113 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 104 x 99 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 121 x 119 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Houston Rockets

Toronto Raptors x New York Knicks

Chicago Bulls x Miami Heat

Portland Trail Blazers x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers