Cruzeiro oficializa a contratação do técnico Leonardo Jardim

O Cruzeiro oficializou nesta terça-feira a contratação do técnico Leonardo Jardim. Ele chega para o lugar de Fernando Diniz, desligado do clube mineiro pelos maus resultados neste início de temporada, e assinou um vínculo até 2026.

Jardim estava trabalhando no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e foi seduzido pelo projeto de longo prazo oferecido pela diretoria cruzeirense. Junto com ele, chegam o auxiliar Antonio Vieira e ainda dois analistas: Diogo Dias e José Barros.

Entre os seus trabalhos mais recentes estão o título do Campeonato Francês com o Monaco, e o vice-campeonato no comando do Sporting. Na Europa, ele também dirigiu o Olympiacos, da Grécia.

Além do tempo de contrato e da possibilidade de fazer um trabalho de reestruturação, Jardim ficou animado com os reforços para a temporada 2025. O clube apostou na chegada de nomes consagrados como o atacante Gabigol, o ex-palmeirense Dudu e ainda o zagueiro Fabrício Bruno.

O comandante agora está sendo esperado em Belo Horizonte. Desde a saída de Fernando Diniz, o elenco profissional vem sendo comandando pelo interino Wesley Carvalho. Após um início irregular, o Cruzeiro se consolidou na liderança do Grupo C com 10 pontos, quatro a mais que o Aymorés, segundo colocado na chave.

Pelo Estadual, o time volta a campo nesta quarta-feira e terá pela frente uma dura missão. A equipe enfrenta o América-MG, segundo colocado no Grupo B com 11 pontos, no estádio Independência.